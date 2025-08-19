Tarot del colibrí para el 19 de agosto

Carta 1) Seis de bastos: triunfo. Éxitos. Reconocimiento social.

Carta 2) Paje de copas: nuevos comienzos. Sentimientos. Emociones. Creatividad. Intuición. Buenas noticias

Carta 3) La rueda de la fortuna: cambios por destino. Transformaciones. Cierre de ciclos. Oportunidades.



Mensaje final:

Llegan cambios por destino a la vida de la persona. Se cierra un ciclo y comienza otro muy distinto. El tarot dice que serán cambios positivos que traerán cosas buenas en todos los aspectos de la vida. Nuevos comienzos en el amor donde existirán sentimientos genuinos, románticos, e ilusiones. Oportunidades, tal vez laborales, o de proyectos, que permitirán poner en juego la intuición y la creatividad que esta persona posee, quizás a través de un trabajo en equipo con personas afines. Se tendrá éxito en lo que se haga y logros importantes, que incluso pueden tener mucho reconocimiento social. La presencia de la rueda de la fortuna con sus giros hacia la buena suerte y sus cierres de ciclo, hace pensar que lo negativo que pueda haber vivido la persona por fin termina. A prepararse para una nueva etapa muy, pero muy positiva. Felicitaciones para quienes resuenen con este mensaje!!

