Tarot del colibrí para el 2 de agosto

Carta 1) La luna: ilusiones. Inconsciente. Intuición. Onírico. Claroscuro. Lo oculto

Carta 2) Reina de copas: bondad. Amor. Emociones en equilibrio. Generosidad.

Carta 3) As de bastos: inicios. Acción. Pasión. Entusiasmo.



Mensaje final:

El tarot habla de una persona con mucha sensibilidad, es alguien que sabe amar y cuidar de los demás, se trata de alguien generoso, compasivo e intuitivo. Tal vez esta persona haya atravesado una etapa de cierta confusión o poca claridad sobre situaciones que estaban ocurriendo en su vida, o haya tenido fantasías que poco tenían que ver con la realidad, incluso miedos e inseguridades proyectadas desde su subconsciente que de algún modo han distorsionado las cosas y le han obstaculizado avanzar. No obstante, siempre ha tenido una guía, la intuición. Aún sin poder ver, su intuición la ha guiado por el camino del amor, por eso es una reina de copas ( no importa si se es hombre o mujer.). Esta reina de copas está a punto de comenzar algo nuevo en su vida y lo hará tomando decisiones enérgicas y determinadas. Ha superado los miedos y va con valentía y pasión por lo que quiere. Si juntamos intuición, razón, amor y pasión lo más probable es que se logre lo que se desea. No le falta ningún condimento a este combo para alcanzar el éxito.