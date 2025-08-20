"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Arcángel Zachariel

Si nombre significa: "Justicia de Dios"o "Recuerdo de Dios". Ayuda a la expansión personal y abre los caminos. Es el arcángel de la suerte, de la generosidad y de la bondad. Otorga prosperidad en los proyectos y ayuda a concretar nuevos objetivos.