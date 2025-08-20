Bolas de fraile con dulce de leche: la receta que endulza cualquier momento

Cuando se trata de satisfacer los antojos más dulces, las bolas de fraile con dulce de leche son un verdadero manjar. Este clásico postre, popular en varias regiones de habla hispana, combina la textura esponjosa de la masa con la dulzura irresistible del dulce de leche.

Ingredientes:

2 tazas de harina de trigo

1/4 de taza de azúcar

1 cucharadita de levadura seca

1/2 cucharadita de sal

2/3 de taza de leche tibia

1 huevo

2 cucharadas de manteca derretida

Dulce de leche (cantidad al gusto)

Aceite vegetal (para freír)

Azúcar impalpable (opcional, para espolvorear)

Preparación:

Preparar la masa: Mezclá harina, azúcar, levadura y sal. Agregá leche tibia, huevo y manteca derretida. Amasá hasta obtener una masa suave y elástica.

Fermentación: Cubrí la masa con un paño y dejá reposar en lugar cálido hasta que duplique su tamaño, aproximadamente 1 hora.

Formar las bolas: Amasá ligeramente, formá pequeñas bolas y dejalas reposar 15-20 minutos más.

Freír: Calentá aceite a fuego medio y freí las bolas hasta que estén doradas por todos lados. Escurrilas sobre papel absorbente.

Rellenar: Hacé un corte pequeño en cada bola y rellená con dulce de leche.

Opcional: Espolvoreá con azúcar impalpable antes de servir.

Estas bolas de fraile con dulce de leche son más que un postre; son un bocado de felicidad que combina la tradición de la repostería con la indulgencia del dulce de leche. Ideales para sorprender en cualquier merienda o como capricho en cualquier momento del día.