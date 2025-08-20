Calabazas rellenas: receta nutritiva y deliciosa para cualquier ocasión

Las calabazas rellenas son una opción saludable, deliciosa y muy versátil, perfecta para cualquier comida. Su pulpa dulce y suave combina de manera ideal con carnes, vegetales y quesos, ofreciendo un plato completo y nutritivo. Además, su preparación es sencilla y permite personalizar el relleno según tus gustos o necesidades, ya sea con carne, vegetales o una versión vegetariana. Con esta receta paso a paso, podrás sorprender a tus comensales con un plato colorido, sabroso y reconfortante.

Ingredientes

1 calabaza mediana (tipo anco o cabutia)

150 g de carne picada (pollo, cerdo o alternativa vegetal)

1 cebolla mediana, picada finamente

1 diente de ajo, picado

100 g de queso rallado (opcional, para gratinar)

1/2 pimiento rojo, picado en cubos pequeños

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Sal y pimienta al gusto

Orégano seco, a gusto

Pimentón dulce o ahumado (opcional)

Opcionales:

Champiñones salteados

Espinaca cocida y picada

Paso a paso

1. Precalentar el horno

Precalentá el horno a 200?°C.

2. Preparar la calabaza

Lavá bien la calabaza y cortala por la mitad, retirando las semillas. Colocá las mitades en una bandeja para horno con la pulpa hacia arriba. Rocía con un poco de aceite de oliva y condimentá con sal. Horneá durante 30-40 minutos, hasta que la pulpa esté tierna pero firme.

3. Preparar el relleno

En una sartén con aceite de oliva, sofreí la cebolla, el ajo y el pimiento hasta que estén dorados.

Agregá la carne picada y cociná hasta que esté bien dorada. Si elegís versión vegetariana, incorporá champiñones, espinaca o legumbres. Condimentá con sal, pimienta, orégano y pimentón.

4. Rellenar la calabaza

Retirá la calabaza del horno y, con cuidado, sacá un poco de pulpa para hacer espacio para el relleno. Mezclá la pulpa con el relleno cocinado y rellená las mitades de calabaza. Espolvoreá queso rallado por encima si deseás.

5. Gratinar y servir

Llevá nuevamente al horno durante 10-15 minutos, hasta que el queso se derrita y dore. Serví caliente.

Consejos