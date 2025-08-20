Calabazas rellenas: receta nutritiva y deliciosa para cualquier ocasión

cocina
Calabazas rellenas: receta nutritiva y deliciosa para cualquier ocasiónDescubrí cómo preparar calabazas rellenas de manera fácil y versátil. Esta receta combina pulpa suave, carne o vegetales y un gratinado de queso irresistible, ideal para sorprender a tus comensales.
Las calabazas rellenas son una opción saludable, deliciosa y muy versátil, perfecta para cualquier comida. Su pulpa dulce y suave combina de manera ideal con carnes, vegetales y quesos, ofreciendo un plato completo y nutritivo. Además, su preparación es sencilla y permite personalizar el relleno según tus gustos o necesidades, ya sea con carne, vegetales o una versión vegetariana. Con esta receta paso a paso, podrás sorprender a tus comensales con un plato colorido, sabroso y reconfortante.
Ingredientes
- 1 calabaza mediana (tipo anco o cabutia)
- 150 g de carne picada (pollo, cerdo o alternativa vegetal)
- 1 cebolla mediana, picada finamente
- 1 diente de ajo, picado
- 100 g de queso rallado (opcional, para gratinar)
- 1/2 pimiento rojo, picado en cubos pequeños
- Aceite de oliva, cantidad necesaria
- Sal y pimienta al gusto
- Orégano seco, a gusto
- Pimentón dulce o ahumado (opcional)
Opcionales:
- Champiñones salteados
- Espinaca cocida y picada
Paso a paso
1. Precalentar el horno
Precalentá el horno a 200?°C.
2. Preparar la calabaza
Lavá bien la calabaza y cortala por la mitad, retirando las semillas. Colocá las mitades en una bandeja para horno con la pulpa hacia arriba. Rocía con un poco de aceite de oliva y condimentá con sal. Horneá durante 30-40 minutos, hasta que la pulpa esté tierna pero firme.
3. Preparar el relleno
En una sartén con aceite de oliva, sofreí la cebolla, el ajo y el pimiento hasta que estén dorados.
Agregá la carne picada y cociná hasta que esté bien dorada. Si elegís versión vegetariana, incorporá champiñones, espinaca o legumbres. Condimentá con sal, pimienta, orégano y pimentón.
4. Rellenar la calabaza
Retirá la calabaza del horno y, con cuidado, sacá un poco de pulpa para hacer espacio para el relleno. Mezclá la pulpa con el relleno cocinado y rellená las mitades de calabaza. Espolvoreá queso rallado por encima si deseás.
5. Gratinar y servir
Llevá nuevamente al horno durante 10-15 minutos, hasta que el queso se derrita y dore. Serví caliente.
Consejos
- Usá ingredientes frescos para potenciar los sabores.
- Para una versión vegetariana, reemplazá la carne por legumbres como lentejas o garbanzos.
- Acompañá el plato con una ensalada fresca o arroz integral para una comida completa.