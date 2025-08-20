Horóscopo chino del miércoles 20 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Rata

Tu intuición será clave para tomar decisiones laborales. En lo personal, una charla te ayudará a aclarar sentimientos.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de buena salud y vitalidad

Buey

Tu disciplina marcará el rumbo de la jornada. En el amor, la comprensión será el puente para superar tensiones.

Tigre

Un día de iniciativas y movimientos. En lo sentimental, tu carisma despertará admiración y acercará a alguien especial.

Conejo

Jornada favorable para la empatía y la diplomacia. En lo personal, un momento de calma será revitalizante.

Dragón

Tu energía atraerá oportunidades inesperadas. En lo económico, una propuesta interesante podría abrirte nuevas puertas.

Serpiente

La introspección te permitirá ver con claridad una situación confusa. En el amor, se renuevan los vínculos con ternura.

Caballo

Tu vitalidad será un motor en el entorno laboral. En lo sentimental, la pasión encenderá un momento especial.

Cabra

Un día para conectar con tu lado creativo y sensible. En lo personal, buscá actividades que te inspiren.

Mono

Tu ingenio y simpatía brillarán hoy. En lo laboral, una idea original será bien recibida por tu entorno.

Gallo

La organización y la claridad mental estarán de tu lado. En el amor, una conversación sincera traerá mayor confianza.

Perro

Tu compromiso con los demás será valorado. En lo personal, la cercanía con alguien de confianza te dará serenidad.

Cerdo

Día ideal para disfrutar de la compañía de seres queridos. Una sorpresa agradable traerá alegría al cierre de la jornada.