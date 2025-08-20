Horóscopo chino del miércoles 20 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

astrologia
Horóscopo chino del miércoles 20 de agosto de 2025: predicciones signo por signoLa influencia del Mono de Madera anima este miércoles con entusiasmo, creatividad y apertura social.
Rata
Tu intuición será clave para tomar decisiones laborales. En lo personal, una charla te ayudará a aclarar sentimientos.
Buey
Tu disciplina marcará el rumbo de la jornada. En el amor, la comprensión será el puente para superar tensiones.
Tigre
Un día de iniciativas y movimientos. En lo sentimental, tu carisma despertará admiración y acercará a alguien especial.
Conejo
Jornada favorable para la empatía y la diplomacia. En lo personal, un momento de calma será revitalizante.
Dragón
Tu energía atraerá oportunidades inesperadas. En lo económico, una propuesta interesante podría abrirte nuevas puertas.
Serpiente
La introspección te permitirá ver con claridad una situación confusa. En el amor, se renuevan los vínculos con ternura.
Caballo
Tu vitalidad será un motor en el entorno laboral. En lo sentimental, la pasión encenderá un momento especial.
Cabra
Un día para conectar con tu lado creativo y sensible. En lo personal, buscá actividades que te inspiren.
Mono
Tu ingenio y simpatía brillarán hoy. En lo laboral, una idea original será bien recibida por tu entorno.
Gallo
La organización y la claridad mental estarán de tu lado. En el amor, una conversación sincera traerá mayor confianza.
Perro
Tu compromiso con los demás será valorado. En lo personal, la cercanía con alguien de confianza te dará serenidad.
Cerdo
Día ideal para disfrutar de la compañía de seres queridos. Una sorpresa agradable traerá alegría al cierre de la jornada.