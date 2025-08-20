Horóscopo del miércoles 20 de agosto de 2025: predicciones para cada signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: el diálogo será clave para mantener la armonía.

Trabajo: tu iniciativa te lleva a obtener reconocimientos.

Salud: cuidá tu descanso nocturno.

Números de la suerte: 4, 15, 28

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: un gesto inesperado de cariño fortalece vínculos.

Trabajo: avanzás con paciencia hacia tus metas.

Salud: necesitás relajarte y desconectarte.

Números de la suerte: 6, 19, 27

Noticias Relacionadas Los tres signos del zodiaco que se destacan por ser los más divertidos

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: día favorable para encuentros y conversaciones sinceras.

Trabajo: nuevas propuestas llaman tu atención.

Salud: prestá atención a tu sistema respiratorio.

Números de la suerte: 8, 11, 22

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: las emociones estarán más intensas, usalas a favor.

Trabajo: tu compromiso genera confianza en tu entorno.

Salud: buen día para actividades acuáticas.

Números de la suerte: 3, 17, 26

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: la pasión y el magnetismo personal están en alza.

Trabajo: tiempo de tomar decisiones estratégicas.

Salud: cuidá la alimentación y la hidratación.

Números de la suerte: 1, 12, 25

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: pequeños detalles refuerzan la unión.

Trabajo: será un día de orden y eficacia.

Salud: controlá el estrés laboral.

Números de la suerte: 7, 14, 29

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: alguien cercano expresa sentimientos importantes.

Trabajo: tu capacidad de mediar será muy útil hoy.

Salud: buena jornada para ejercicios suaves.

Números de la suerte: 5, 18, 30

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: tu intensidad atrae encuentros significativos.

Trabajo: resolvés situaciones con determinación.

Salud: buscá momentos de quietud para equilibrar energías.

Números de la suerte: 2, 16, 23

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: día favorable para proyectar planes en pareja.

Trabajo: tu optimismo genera oportunidades.

Salud: actividades al aire libre te renovarán.

Números de la suerte: 9, 13, 21

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la estabilidad emocional se fortalece.

Trabajo: tus esfuerzos empiezan a dar frutos.

Salud: procurá cuidar tus posturas corporales.

Números de la suerte: 6, 10, 24

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: el diálogo abre caminos a la comprensión mutua.

Trabajo: tu originalidad te posiciona con ventaja.

Salud: descansá de las tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 11, 20, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad aporta ternura en los vínculos.

Trabajo: tu intuición guía tus pasos con acierto.

Salud: día propicio para la meditación.

Números de la suerte: 8, 15, 27