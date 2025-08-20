¿Por qué las hojas de las suculentas se vuelven amarillas?

Cuando las hojas se ponen amarillas y blandas, y eventualmente se caen, tu suculenta puede estar sufriendo pudrición de raíz o tallo. Esto ocurre principalmente por:

Riego excesivo

Drenaje deficiente del sustrato

Falta de luz solar suficiente

Algunos síntomas frecuentes incluyen hojas blandas, amarillas que pueden volverse marrones, y tallos afectados.

Causas comunes y cómo prevenirlas

Riego excesivo:

Las suculentas toleran mucho mejor el riego escaso que el exceso. Es clave dejar que la tierra se seque por completo entre riegos.

Drenaje inadecuado:

Utilizá sustratos arenosos o tierra simple de jardín que drene rápido. Esto evita que las raíces permanezcan húmedas y reduzca el riesgo de pudrición.

Exceso o falta de luz:

Algunas variedades no toleran luz solar directa intensa, mientras que la falta de luz provoca debilidad y amarillamiento. Observá tu planta y ajustá su ubicación según sus necesidades.

Temperaturas frías:

Las suculentas están adaptadas a climas cálidos y secos. Protegerlas del frío ayuda a mantenerlas sanas.

Cómo revertir el amarillamiento de las hojas

Si ya aparecen hojas amarillas y blandas, seguí estos pasos:

Cortá las partes afectadas con una herramienta de poda limpia y esterilizada. Limpiá la hoja o tallo con un paño empapado en desinfectante entre cada corte para prevenir hongos. Una vez recortada la parte podrida, la herida se volverá callosa en pocos días. Ajustá el riego y reemplazá la tierra por un sustrato que drene bien para evitar que el problema vuelva a aparecer.

Con estos cuidados, tu suculenta podrá recuperarse y volver a lucir hojas verdes, firmes y saludables.