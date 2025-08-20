Jardinería y hogar

¿Por qué las hojas de las suculentas se vuelven amarillas?

Si las hojas de tus suculentas se ponen amarillas y blandas, es señal de que algo no está bien con su cuidado.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
miércoles, 20 de agosto de 2025 · 11:43

Cuando las hojas se ponen amarillas y blandas, y eventualmente se caen, tu suculenta puede estar sufriendo pudrición de raíz o tallo. Esto ocurre principalmente por:

  • Riego excesivo
  • Drenaje deficiente del sustrato
  • Falta de luz solar suficiente

Algunos síntomas frecuentes incluyen hojas blandas, amarillas que pueden volverse marrones, y tallos afectados.

Causas comunes y cómo prevenirlas

Riego excesivo:
Las suculentas toleran mucho mejor el riego escaso que el exceso. Es clave dejar que la tierra se seque por completo entre riegos.

Drenaje inadecuado:
Utilizá sustratos arenosos o tierra simple de jardín que drene rápido. Esto evita que las raíces permanezcan húmedas y reduzca el riesgo de pudrición.

Exceso o falta de luz:
Algunas variedades no toleran luz solar directa intensa, mientras que la falta de luz provoca debilidad y amarillamiento. Observá tu planta y ajustá su ubicación según sus necesidades.

Temperaturas frías:
Las suculentas están adaptadas a climas cálidos y secos. Protegerlas del frío ayuda a mantenerlas sanas.

Cómo revertir el amarillamiento de las hojas

Si ya aparecen hojas amarillas y blandas, seguí estos pasos:

  1. Cortá las partes afectadas con una herramienta de poda limpia y esterilizada.
  2. Limpiá la hoja o tallo con un paño empapado en desinfectante entre cada corte para prevenir hongos.
  3. Una vez recortada la parte podrida, la herida se volverá callosa en pocos días.
  4. Ajustá el riego y reemplazá la tierra por un sustrato que drene bien para evitar que el problema vuelva a aparecer.

Con estos cuidados, tu suculenta podrá recuperarse y volver a lucir hojas verdes, firmes y saludables.

Más de
suculentas Jardinería Hogar

Comentarios