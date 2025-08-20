Carta1) Dos de oros: dualidad. Ambivalencia. Desequilibrio. Emociones revueltas.

Carta 2) Seis de copas: pasado. Nostalgia. Tristeza. Añoranza. Inocencia. Bondad. Amor

Carta 3) Reina de espadas: predominio racional. Límites. Inteligencia. Verdad. Justicia.



Mensaje final:

La persona se encuentra en un estado de mucho desequilibrio y falta de estabilidad, con las emociones agitadas y sin saber qué hacer. Está en una dualidad que la coloca en situación de tener que elegir entre dos opciones o caminos, lo que le provoca inestabilidad y desarmonía. En este momento está persona no tiene paz y puede que sienta confusión, angustia y ansiedad. Por otro lado, siente nostalgia por lo que tenía en el pasado: un hogar estable, armónico, con vínculos puros, sinceros y alegría. Pero algo ocurrió que puso todo patas arriba y trajo pérdidas y desbalance. Da la impresión que esta persona se puso a jugar a los malabares con cosas muy importantes con las que no se podía, ni se debía jugar. Ahora el equilibrio y la paz ya no están, por eso la nostalgia. Lo que queda en su lugar, es una reina de espadas, alguien que está a la defensiva y lo único que busca es justicia para su vida y la de su familia. Esta reina ha aprendido una lección y pondrá límites claros. Tal vez se haya vuelto menos confiada o alguien más atento. La reina de espadas exige la verdad ante todo y no permitirá que nada, ni nadie se meta en su vida o en la de sus hijos con mentiras, jugarretas o comportamientos que directa o indirectamente puedan ser dañinos o perjudiciales. La persona que se dedicó a jugar con cosas valiosísimas, hasta que las destruyó, aparentemente seguirá extrañando lo que perdió, en medio del vaivén en el que convirtió su vida. En tanto una reina empoderada defenderá a capa y espada, si es necesario, a su familia y lo hará con calidad humana, pero de una forma totalmente racional y poco emocional.



