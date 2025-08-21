Cuando Carlos Paz tenía un portal: ¿reconocés esta avenida hoy?

En noviembre de 1961 una postal mostraba la entrada original al Cerro de la Cruz en Carlos Paz: un gran arco de piedra que marcaba el inicio de la caminata serrana. Era conocido como el Arco de la Cruz y se levantaba sobre la actual avenida Estrada, en la entrada del sendero hacia la cima.

Ese portal tenía un sentido especial: señalaba el camino a la gran cruz de hormigón inaugurada en 1934, durante el Congreso Eucarístico Internacional, que dejó huella en todo el país. Con 15 metros de altura y la inscripción latina “Christus Vivit Regnat et Imperat”, la cruz se convirtió en emblema espiritual y turístico, y el arco funcionaba como puerta simbólica para quienes comenzaban la caminata de 3,5 kilómetros hasta la cima.

El arco permaneció en pie hasta la década del 60, cuando la ciudad ya estaba cambiando su fisonomía: en 1958 se había instalado el reloj Cucú, que rápidamente se transformó en ícono; en 1964 Villa Carlos Paz fue declarada ciudad; y en ese contexto de modernización urbana el arco fue demolido.

Hoy, en el mismo lugar, se levanta la rotonda conocida como la “avenida del burrito”, llamada así por la estatua de un niño montado en un burro que decora la intersección. El entorno ya no es el de un poblado serrano: donde había casas bajas y descampados, hoy hay edificios, comercios y tránsito constante.

La avenida Estrada sigue siendo la vía hacia dos atractivos centrales: el Cerro de la Cruz y la tradicional aerosilla, que desde hace décadas forman parte del circuito turístico. El arco ya no existe, pero quedó en la memoria de quienes conocieron aquel portal que recibía a los visitantes y en las postales que hoy son documentos del cambio urbano de la ciudad.