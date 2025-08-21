Donas caseras: receta fácil y deliciosa para preparar en casa

Cada vez más personas buscan recetas rápidas y tentadoras para sorprender a la familia o darse un gusto dulce. Las donas caseras son una de esas preparaciones que nunca fallan: simples de hacer, versátiles y perfectas para acompañar un café, un té o un chocolate caliente. Además, prepararlas en casa es una actividad divertida que podés compartir con niños o amigos.

Ingredientes para las donas

2 tazas de harina de trigo

1/2 taza de azúcar

2 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de leche

2 huevos

1/4 de taza de manteca derretida

1 cucharadita de extracto de vainilla

Aceite para freír

Ingredientes para el glaseado

1 taza de azúcar impalpable

2 a 3 cucharadas de leche

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

Paso a paso: cómo hacer donas caseras

1. Preparar la masa

En un bol grande, mezclá la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. En otro recipiente, batí los huevos y agregá la leche, la manteca derretida y la vainilla. Uní ambas preparaciones hasta obtener una masa suave y homogénea.

2. Amasar y estirar

Pasá la masa a una superficie enharinada y amasá unos minutos. Luego estirala con un palo de amasar hasta lograr un grosor de aproximadamente 1 cm.

3. Cortar las donas

Con un cortador especial, o bien usando un vaso y un tapón de botella, formá las clásicas donas con su agujero central.

4. Freír

Calentá abundante aceite en una sartén profunda. Colocá las donas en tandas pequeñas y freílas 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas. Retiralas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.

5. Glasear

Prepará el glaseado mezclando el azúcar impalpable con la leche y la vainilla hasta lograr una textura lisa. Sumergí las donas, escurrilas suavemente y dejalas reposar hasta que el glaseado endurezca.

Tips y variantes

Podés decorar con granitas de colores, chocolate derretido o coco rallado.

Si preferís una versión más liviana, se pueden hornear en lugar de freír, aunque tendrán una textura distinta.

Para un sabor distinto, agregá ralladura de limón o naranja a la masa.

Con esta receta, tendrás donas esponjosas, doradas y llenas de sabor, listas para disfrutar en cualquier momento del día.