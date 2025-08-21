cocina
Donas caseras: receta fácil y deliciosa para preparar en casa
Cada vez más personas buscan recetas rápidas y tentadoras para sorprender a la familia o darse un gusto dulce. Las donas caseras son una de esas preparaciones que nunca fallan: simples de hacer, versátiles y perfectas para acompañar un café, un té o un chocolate caliente. Además, prepararlas en casa es una actividad divertida que podés compartir con niños o amigos.
Ingredientes para las donas
- 2 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 taza de leche
- 2 huevos
- 1/4 de taza de manteca derretida
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- Aceite para freír
Ingredientes para el glaseado
- 1 taza de azúcar impalpable
- 2 a 3 cucharadas de leche
- 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
Paso a paso: cómo hacer donas caseras
1. Preparar la masa
En un bol grande, mezclá la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. En otro recipiente, batí los huevos y agregá la leche, la manteca derretida y la vainilla. Uní ambas preparaciones hasta obtener una masa suave y homogénea.
2. Amasar y estirar
Pasá la masa a una superficie enharinada y amasá unos minutos. Luego estirala con un palo de amasar hasta lograr un grosor de aproximadamente 1 cm.
3. Cortar las donas
Con un cortador especial, o bien usando un vaso y un tapón de botella, formá las clásicas donas con su agujero central.
4. Freír
Calentá abundante aceite en una sartén profunda. Colocá las donas en tandas pequeñas y freílas 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas. Retiralas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.
5. Glasear
Prepará el glaseado mezclando el azúcar impalpable con la leche y la vainilla hasta lograr una textura lisa. Sumergí las donas, escurrilas suavemente y dejalas reposar hasta que el glaseado endurezca.
Tips y variantes
- Podés decorar con granitas de colores, chocolate derretido o coco rallado.
- Si preferís una versión más liviana, se pueden hornear en lugar de freír, aunque tendrán una textura distinta.
- Para un sabor distinto, agregá ralladura de limón o naranja a la masa.
Con esta receta, tendrás donas esponjosas, doradas y llenas de sabor, listas para disfrutar en cualquier momento del día.