Horóscopo chino del jueves 21 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

La influencia del Gallo de Madera aporta claridad, organización y determinación. Este jueves será propicio para ordenar pendientes, tomar decisiones importantes y fortalecer la comunicación en los vínculos.
jueves, 21 de agosto de 2025 · 13:14

Rata

Tu capacidad de adaptación te permitirá resolver un desafío laboral. En lo personal, una noticia alentadora traerá alegría.

Buey

Tu constancia marcará el ritmo del día. En el amor, la paciencia y el diálogo abrirán nuevas puertas.

Tigre

Tu iniciativa te ayudará a destacar en tu entorno. En lo sentimental, un gesto inesperado encenderá la pasión.

Conejo

Jornada favorable para la colaboración y el entendimiento mutuo. En lo personal, buscá momentos de calma para equilibrar tus energías.

Dragón

Tu liderazgo atraerá nuevas oportunidades. En lo económico, un acuerdo o propuesta podría resultar muy beneficioso.

Serpiente

Un jueves ideal para planificar y organizar. En lo sentimental, una charla sincera aclarará malentendidos.

Caballo

Tu vitalidad te permitirá avanzar en proyectos importantes. En el amor, se abre un espacio de disfrute compartido.

Cabra

La sensibilidad guiará tus acciones y traerá armonía a tu entorno. En lo personal, una actividad creativa será renovadora.

Mono

Tu ingenio y simpatía destacarán. En lo laboral, tu originalidad será reconocida y celebrada.

Gallo

Un día para brillar con tu capacidad de organización y determinación. En lo personal, dedicá tiempo a ordenar y priorizar lo que más valorás.

Perro

Tu lealtad y compromiso serán valorados por tu entorno. En lo sentimental, la ternura fortalecerá un vínculo cercano.

Cerdo

Jornada propicia para disfrutar de pequeños placeres y encuentros agradables. Una sorpresa traerá optimismo hacia el futuro.

