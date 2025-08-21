Horóscopo del jueves 21 de agosto de 2025: predicciones para cada signo

astrologia
Horóscopo del jueves 21 de agosto de 2025: predicciones para cada signoEste jueves la energía favorece la creatividad, las ideas originales y la posibilidad de encontrar soluciones innovadoras a viejos problemas.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: una conversación sincera te acerca a alguien especial.
Trabajo: se presentan desafíos que pondrán a prueba tu iniciativa.
Salud: buena jornada para actividades físicas intensas.
Números de la suerte: 5, 14, 26
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: la ternura será la clave para superar diferencias.
Trabajo: tu constancia sigue marcando la diferencia.
Salud: escuchá las señales de tu cuerpo, necesita descanso.
Números de la suerte: 2, 17, 30
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: la comunicación fluida fortalece los vínculos.
Trabajo: ideas creativas sorprenden a tus colegas.
Salud: cuidá la garganta y la voz.
Números de la suerte: 8, 19, 25
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: alguien de tu entorno se muestra más cercano de lo esperado.
Trabajo: tu compromiso es valorado por superiores.
Salud: buscá tranquilidad para equilibrar emociones.
Números de la suerte: 4, 15, 29
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu magnetismo personal brilla y atrae admiración.
Trabajo: ideal para tomar decisiones que implican liderazgo.
Salud: descansá más horas de lo habitual.
Números de la suerte: 1, 12, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: tu sinceridad fortalece relaciones.
Trabajo: la organización es tu mejor aliada hoy.
Salud: procurá controlar el exceso de preocupaciones.
Números de la suerte: 6, 13, 20
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: recibís un gesto que te devuelve la confianza.
Trabajo: tu capacidad de mediar será muy necesaria.
Salud: momento ideal para actividades artísticas.
Números de la suerte: 3, 11, 24
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: tus emociones intensas generan momentos inolvidables.
Trabajo: resolvés con firmeza situaciones complejas.
Salud: buscá el silencio para renovar energías.
Números de la suerte: 7, 16, 22
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: día propicio para viajes o planes compartidos.
Trabajo: tu optimismo contagia a tu entorno laboral.
Salud: excelente momento para ejercitar al aire libre.
Números de la suerte: 9, 18, 27
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la estabilidad afectiva te da seguridad.
Trabajo: tus proyectos avanzan de manera firme.
Salud: atenti a las articulaciones.
Números de la suerte: 10, 14, 23
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: un diálogo honesto acerca posturas.
Trabajo: tu creatividad encuentra apoyo en el equipo.
Salud: buena jornada para cambiar rutinas saludables.
Números de la suerte: 12, 21, 30
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: la ternura será tu mejor carta en el amor.
Trabajo: tu intuición te guía a decisiones acertadas.
Salud: ideal para prácticas espirituales.
Números de la suerte: 8, 15, 26