Horóscopo del jueves 21 de agosto de 2025: predicciones para cada signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: una conversación sincera te acerca a alguien especial.

Trabajo: se presentan desafíos que pondrán a prueba tu iniciativa.

Salud: buena jornada para actividades físicas intensas.

Números de la suerte: 5, 14, 26

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la ternura será la clave para superar diferencias.

Trabajo: tu constancia sigue marcando la diferencia.

Salud: escuchá las señales de tu cuerpo, necesita descanso.

Números de la suerte: 2, 17, 30

Noticias Relacionadas Los tres signos del zodiaco que se caracterizan por ser difíciles y obstinados

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: la comunicación fluida fortalece los vínculos.

Trabajo: ideas creativas sorprenden a tus colegas.

Salud: cuidá la garganta y la voz.

Números de la suerte: 8, 19, 25

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: alguien de tu entorno se muestra más cercano de lo esperado.

Trabajo: tu compromiso es valorado por superiores.

Salud: buscá tranquilidad para equilibrar emociones.

Números de la suerte: 4, 15, 29

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo personal brilla y atrae admiración.

Trabajo: ideal para tomar decisiones que implican liderazgo.

Salud: descansá más horas de lo habitual.

Números de la suerte: 1, 12, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: tu sinceridad fortalece relaciones.

Trabajo: la organización es tu mejor aliada hoy.

Salud: procurá controlar el exceso de preocupaciones.

Números de la suerte: 6, 13, 20

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: recibís un gesto que te devuelve la confianza.

Trabajo: tu capacidad de mediar será muy necesaria.

Salud: momento ideal para actividades artísticas.

Números de la suerte: 3, 11, 24

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: tus emociones intensas generan momentos inolvidables.

Trabajo: resolvés con firmeza situaciones complejas.

Salud: buscá el silencio para renovar energías.

Números de la suerte: 7, 16, 22

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: día propicio para viajes o planes compartidos.

Trabajo: tu optimismo contagia a tu entorno laboral.

Salud: excelente momento para ejercitar al aire libre.

Números de la suerte: 9, 18, 27

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la estabilidad afectiva te da seguridad.

Trabajo: tus proyectos avanzan de manera firme.

Salud: atenti a las articulaciones.

Números de la suerte: 10, 14, 23

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: un diálogo honesto acerca posturas.

Trabajo: tu creatividad encuentra apoyo en el equipo.

Salud: buena jornada para cambiar rutinas saludables.

Números de la suerte: 12, 21, 30

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: la ternura será tu mejor carta en el amor.

Trabajo: tu intuición te guía a decisiones acertadas.

Salud: ideal para prácticas espirituales.

Números de la suerte: 8, 15, 26