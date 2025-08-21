Puchero casero: la receta tradicional que nunca pasa de moda

En un mundo en el que los alimentos rápidos y ultraprocesados dominan la mesa diaria, cada vez más personas buscan volver a las raíces culinarias y reconectar con los sabores de siempre. Dentro de esas recetas que evocan la cocina de las abuelas y los almuerzos familiares, el puchero casero se destaca como uno de los platos más reconfortantes y nutritivos.

Su magia reside en la sencillez: carne tierna, verduras frescas y un caldo aromático que se transforma en un verdadero abrazo al corazón. Prepararlo no solo significa cocinar, sino también mantener viva una tradición que ha pasado de generación en generación.

Noticias Relacionadas Donas caseras: receta fácil y deliciosa para preparar en casa

Ingredientes (para 4 a 6 personas)

1 kg de carne (puede ser de vaca, cerdo o pollo, según preferencia).

2 litros de agua.

2 zanahorias, cortadas en trozos.

1 choclo (mazorca), cortado en rodajas.

2 papas, peladas y cortadas en cubos.

1 cebolla, pelada y entera.

3 dientes de ajo, pelados.

100 g de garbanzos (enlatados o previamente cocidos).

1 hoja de laurel.

Sal y pimienta al gusto.

Perejil fresco (opcional, para decorar).

Paso a paso para un puchero perfecto

Preparar el caldo base: coloca en una olla grande los 2 litros de agua junto con la carne. Lleva a hervor y retira con una espumadera las impurezas que suben a la superficie. Este detalle es clave para obtener un caldo claro y con sabor puro.

Aromatizar: agrega la cebolla entera, los dientes de ajo y la hoja de laurel. Condimenta con sal y pimienta a gusto. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 1 hora, hasta que la carne esté bien tierna.

Añadir las verduras: incorpora las zanahorias, el choclo y las papas. Si usas garbanzos enlatados, es el momento de sumarlos. Cocina todo durante 30 a 40 minutos más, hasta que las verduras estén suaves y bien cocidas.

Rectificar sabores: prueba el caldo y ajusta la sal si es necesario. Al servir, puedes espolvorear perejil fresco para darle un toque de color y frescura.

Consejos y variantes

Si te gusta un puchero más abundante, puedes sumar batata, zapallo o repollo.

Para una versión más liviana, opta por pollo en lugar de carnes rojas.

El caldo resultante también puede colarse y usarse como base para sopas, guisos o simplemente servirse caliente en tazas.