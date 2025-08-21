Tarot del colibrí: el pasado y la necesidad de sanar
Carta1) Desasosiego: conflictos. Discusiones. Irritabilidad. Nerviosismo. Obstáculos. Demoras.
Carta 2) Premeditación: cálculo previo. Planificación. Evaluación. Astucia. Reflexión
Carta 3) Desorientación: confusión. Dudas. Desequilibrio. Conflictos. Estancamiento. Obstáculos. Aflicción. Desánimo
Mensaje final:
Alguien está reflexionando sobre situaciones de su pasado. Esta persona al mirar el pasado saca sus propias conclusiones y quiere aprender para no cometer los mismos errores y equivocaciones. Lo que está viendo son cosas muy negativas ocurridas en su entorno más cercano con familiares y amistades: conflictos, discusiones, nerviosismo, obstáculos, demoras, planes frustrados, etc. Claramente lo que se hizo o se dejó de hacer, no fue bueno y sólo provocó toxicidad, pérdidas y rupturas. Por el momento la persona está centrada en el pasado, no puede hacer otra cosa más que darle vueltas en su cabeza a lo que ha ocurrido en su vida en un tiempo anterior. Se ha quedado en bloqueo, dudas, desequilibrio y tal vez depresión o falta de ánimo para seguir adelante. Quizás siente que no fue capaz de pensar antes de tomar decisiones que resultaron muy negativas para sí misma y para los demás. Lo cierto es que este alguien en este momento no está en condiciones de hacer otra cosa que no sea meditar, reflexionar, aprender y sanar, y si no puede solo debería buscar ayuda en alguien idóneo para poder brindársela. A veces la vida nos obliga a parar aunque no queramos. Es un tiempo necesario para saber quiénes somos, para mirar las cosas en perspectiva y encontrar respuestas y soluciones. Aunque parezca que todo está estancado, en realidad no es así, es un tiempo de actividad interior necesario para evolucionar como persona.