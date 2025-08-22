Horóscopo chino del viernes 22 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Rata

Tu ingenio te ayudará a superar un obstáculo laboral. En lo personal, un gesto de alguien cercano te emocionará.

Buey

Tu constancia dará frutos en un proyecto que parecía estancado. En el amor, la serenidad traerá armonía a tu relación.

Tigre

Tu audacia será reconocida y abrirá nuevas oportunidades. En lo sentimental, un encuentro renovará tu entusiasmo.

Conejo

Un viernes ideal para rodearte de personas que te aporten calma. En lo personal, una charla profunda te ayudará a crecer.

Dragón

Tu carisma atraerá la atención de los demás. En lo económico, una propuesta podría marcar un nuevo rumbo.

Serpiente

La reflexión te permitirá ver con claridad una situación complicada. En el amor, la conexión emocional se intensificará.

Caballo

Tu energía será contagiosa y te convertirá en referente en tu entorno. En lo sentimental, compartí momentos divertidos para fortalecer el vínculo.

Cabra

Un día para expresarte con sensibilidad y creatividad. En lo personal, dedicarte a un pasatiempo será sanador.

Mono

Tu ingenio abrirá puertas y generará buenas oportunidades. En lo laboral, tu capacidad de resolver con rapidez será destacada.

Gallo

Un viernes para ordenar pendientes y priorizar lo más importante. En el amor, una conversación franca traerá claridad.

Perro

Tu compromiso y generosidad serán reconocidos por quienes te rodean. En lo personal, disfrutarás de un momento de calma y gratitud.

Cerdo

Día propicio para compartir con seres queridos y disfrutar de los pequeños placeres. Una sorpresa traerá optimismo al cierre de la semana.