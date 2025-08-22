Horóscopo chino: los signos que se caracterizan por ser los más arriesgados

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos más arriesgados, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Rata

Las personas nacidas bajo el signo del zodíaco de la Rata se llevan el primer puesto en el ranking de los más arriesgados del horóscopo chino. De acuerdo con la astrología oriental, si bien se destacan por su inteligencia, también por su gran motivación para hacer las cosas. La Rata es un signo curioso, ama la novedad y no se deja rendir. No se queda con las ganas de probar cosas nuevas y gustan de saber que lo intentaron. Creen que la vida es una aventura que se debe vivir al día por lo que aprovechan las oportunidades que se les presentan.

Serpiente

Es el segundo puesto de esta lista de animales más arriesgados del horóscopo chino, encontramos al signo del zodíaco de la Serpiente. Según revela la astrología oriental, pueden actuar de manera sigilosa pero también de manera libre y valiente, y no se detienen aunque sean privados en cuanto a su destino. Prueban todo tipo de cosas hasta que encuentran su verdadera vocación. Son del tipo de personas a las que no les da miedo dejar todo atrás para cambiar de vida y cambiar de piel, como lo hace la serpiente.

Tigre

Las personas que tienen al signo del zodíaco del Tigre como regente, están en el tercer puesto de los signos del horóscopo chino más arriesgados según la astrología oriental. Son apasionados, y algo dominantes y poderosos. Gustan de vivir nuevas emociones y si llevan fuego aún más. Gustan de ser elogiados por lo que a veces hacen cosas que no cualquiera se atrevería hacer. Demuestran valentía como el tigre y no se dejan rendir ante cualquier cosa.