Horóscopo del viernes 22 de agosto de 2025: energía para cerrar la semana

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: tu iniciativa abre nuevas puertas en el terreno sentimental.

Trabajo: cerrás la semana con logros concretos.

Salud: energía en alza, cuidá los excesos.

Números de la suerte: 4, 12, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la paciencia te permite resolver diferencias.

Trabajo: buena jornada para finanzas y acuerdos.

Salud: atención al descanso nocturno.

Números de la suerte: 6, 18, 29

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: el diálogo mejora vínculos cercanos.

Trabajo: tu ingenio sorprende a superiores.

Salud: momento ideal para practicar respiración consciente.

Números de la suerte: 7, 14, 20

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: un gesto afectuoso fortalece la pareja.

Trabajo: tu esfuerzo empieza a ser reconocido.

Salud: procurá no acumular tensiones.

Números de la suerte: 2, 13, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: recibís atención especial que te llena de alegría.

Trabajo: es tiempo de tomar decisiones firmes.

Salud: equilibrio en alimentación será clave.

Números de la suerte: 5, 19, 30

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: tu sinceridad genera confianza.

Trabajo: ordenás y proyectás metas futuras.

Salud: ideal para actividades al aire libre.

Números de la suerte: 8, 15, 21

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: la armonía vuelve después de días tensos.

Trabajo: tu visión estratégica aporta soluciones.

Salud: música y arte equilibran tu ánimo.

Números de la suerte: 3, 11, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: pasión intensa en encuentros amorosos.

Trabajo: cerrás con éxito asuntos pendientes.

Salud: buscá relax en ambientes tranquilos.

Números de la suerte: 9, 17, 28

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: planes compartidos refuerzan la unión.

Trabajo: tu entusiasmo abre nuevas oportunidades.

Salud: excelente día para actividad física.

Números de la suerte: 1, 16, 22

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la estabilidad afectiva te da confianza.

Trabajo: lográs avances concretos en proyectos clave.

Salud: prestá atención a la postura corporal.

Números de la suerte: 10, 18, 24

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: gestos inesperados renuevan ilusiones.

Trabajo: tu creatividad aporta frescura a tu entorno.

Salud: necesitás más horas de descanso.

Números de la suerte: 12, 20, 29

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: día favorable para encuentros románticos.

Trabajo: tu intuición es clave en decisiones importantes.

Salud: buena energía para meditación y yoga.

Números de la suerte: 6, 14, 23