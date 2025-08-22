Horóscopo del viernes 22 de agosto de 2025: energía para cerrar la semana

astrologia
Horóscopo del viernes 22 de agosto de 2025: energía para cerrar la semanaEl día se presenta con una energía de concreción. Es momento de cerrar temas pendientes, ordenar prioridades y proyectar lo que viene con claridad.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: tu iniciativa abre nuevas puertas en el terreno sentimental.
Trabajo: cerrás la semana con logros concretos.
Salud: energía en alza, cuidá los excesos.
Números de la suerte: 4, 12, 27
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: la paciencia te permite resolver diferencias.
Trabajo: buena jornada para finanzas y acuerdos.
Salud: atención al descanso nocturno.
Números de la suerte: 6, 18, 29
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: el diálogo mejora vínculos cercanos.
Trabajo: tu ingenio sorprende a superiores.
Salud: momento ideal para practicar respiración consciente.
Números de la suerte: 7, 14, 20
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: un gesto afectuoso fortalece la pareja.
Trabajo: tu esfuerzo empieza a ser reconocido.
Salud: procurá no acumular tensiones.
Números de la suerte: 2, 13, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: recibís atención especial que te llena de alegría.
Trabajo: es tiempo de tomar decisiones firmes.
Salud: equilibrio en alimentación será clave.
Números de la suerte: 5, 19, 30
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: tu sinceridad genera confianza.
Trabajo: ordenás y proyectás metas futuras.
Salud: ideal para actividades al aire libre.
Números de la suerte: 8, 15, 21
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: la armonía vuelve después de días tensos.
Trabajo: tu visión estratégica aporta soluciones.
Salud: música y arte equilibran tu ánimo.
Números de la suerte: 3, 11, 26
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: pasión intensa en encuentros amorosos.
Trabajo: cerrás con éxito asuntos pendientes.
Salud: buscá relax en ambientes tranquilos.
Números de la suerte: 9, 17, 28
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: planes compartidos refuerzan la unión.
Trabajo: tu entusiasmo abre nuevas oportunidades.
Salud: excelente día para actividad física.
Números de la suerte: 1, 16, 22
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la estabilidad afectiva te da confianza.
Trabajo: lográs avances concretos en proyectos clave.
Salud: prestá atención a la postura corporal.
Números de la suerte: 10, 18, 24
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: gestos inesperados renuevan ilusiones.
Trabajo: tu creatividad aporta frescura a tu entorno.
Salud: necesitás más horas de descanso.
Números de la suerte: 12, 20, 29
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: día favorable para encuentros románticos.
Trabajo: tu intuición es clave en decisiones importantes.
Salud: buena energía para meditación y yoga.
Números de la suerte: 6, 14, 23