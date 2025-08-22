Pan casero relleno de cebolla: fácil, económico y con mucho sabor

En muchas cocinas del mundo, el pan ocupa un lugar privilegiado como alimento básico y versátil. Sin embargo, más allá de la clásica versión simple, existen opciones que combinan tradición y creatividad, dando lugar a preparaciones irresistibles. Una de ellas es el pan relleno de cebolla, una receta que realza el sabor del pan casero con el toque dulce y aromático de la cebolla caramelizada.

Este pan es perfecto para servir como aperitivo en reuniones familiares, acompañar guisos, sopas o carnes al horno, e incluso disfrutar solo, recién salido del horno. Su textura suave por dentro y ligeramente crocante por fuera, junto con el relleno sabroso, lo convierten en una propuesta ideal para sorprender a todos en la mesa.

Ingredientes para preparar pan relleno de cebolla

Para la masa

500 g de harina de trigo

10 g de sal

7 g de levadura seca

300 ml de agua tibia

50 ml de aceite de oliva (también puede usarse aceite neutro)

Para el relleno

3 cebollas grandes

50 g de manteca

Sal y pimienta al gusto

Queso rallado (opcional, para intensificar el sabor y darle cremosidad)

Paso a paso: cómo hacer pan relleno de cebolla casero

1. Preparar la masa

En un bol grande, mezcla la harina con la sal. En otro recipiente, disuelve la levadura en el agua tibia y deja reposar unos minutos. Incorpora el agua con levadura y el aceite a la harina, mezclando bien hasta obtener una masa homogénea.

Amasa durante unos 8 a 10 minutos, hasta que la textura esté suave y elástica. Coloca la masa en un recipiente ligeramente aceitado, cúbrela con un paño limpio y húmedo, y déjala reposar en un lugar cálido durante 1 hora, o hasta que doble su tamaño.

2. Preparar el relleno de cebolla caramelizada

Mientras la masa fermenta, pela y corta las cebollas en rodajas finas. Derrite la manteca en una sartén a fuego medio y agrega las cebollas. Cocínalas lentamente durante 20 a 25 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén doradas y caramelizadas.

Añade sal y pimienta al gusto. Si querés darle un plus de sabor, incorporá queso rallado para obtener un relleno más cremoso y sabroso.

3. Armar el pan relleno

Cuando la masa haya levado, estírala sobre una superficie ligeramente enharinada hasta formar un rectángulo. Distribuye de manera uniforme la cebolla caramelizada sobre la superficie, dejando un pequeño borde en los extremos.

Enrolla con cuidado, como si estuvieras formando un brazo de gitano, y sella bien los bordes para que el relleno no se escape durante la cocción.

4. Hornear

Coloca el pan en una bandeja para horno forrada con papel manteca. Déjalo reposar nuevamente durante 30 minutos, cubierto con un paño.

Precalienta el horno a 180 °C y hornea de 25 a 30 minutos, hasta que el pan esté dorado y al golpear suavemente la base suene hueco.

5. Servir

Deja enfriar unos minutos antes de cortarlo. El pan relleno de cebolla se disfruta mejor tibio, pero también resulta delicioso a temperatura ambiente.

Consejos para un pan relleno perfecto

Podés reemplazar parte de la manteca por aceite de oliva para un relleno más ligero.

Si te gusta experimentar, agregá hierbas frescas como romero, tomillo o perejil a la cebolla.

Este pan también admite otros rellenos, como champiñones salteados, aceitunas picadas o fiambres.

El pan relleno de cebolla casero es una receta versátil, sencilla y con mucho sabor. Ideal para quienes disfrutan de la panadería artesanal, pero buscan darle un giro distinto a la receta tradicional de pan. Prepararlo en casa no solo es fácil, sino que también garantiza un resultado que conquista a todos.