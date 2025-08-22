Tarot del Colibrí: cómo transformar la confusión en claridad y acción

Carta 1) Dos de bastos: decisión. Planificar una acción. Soltar ataduras para encaminarse hacia un objetivo.

Carta 2) El ermitaño: aislamiento. Soledad. Reflexión. Introspección. Espiritualidad.

Carta 3) Ocho de espadas: bloqueo. Estancamiento. Miedo. Sentir que no hay salida. Ceguera



Mensaje final:

La persona se siente atrapada y estancada. Hay mucha confusión y la sensación de que todo le sale mal y que nada puede hacer para estar mejor. No ve la salida y se siente atada de pies y manos para intentar algún movimiento que le permita correrse de una situación de mucha negatividad y falta de claridad. Por suerte está el ermitaño como carta central. El ermitaño es alguien que se está buscando, que se aísla para poder meditar y reflexionar, y de ese modo, encontrar respuestas desde lo más profundo de su ser. En esta tirada de cartas el ermitaño le da la espalda al bloqueo y aunque con lentitud, camina hacia la luz para poder por fin ver, y de esa manera librarse de lo negativo. Esta persona se empieza a dar cuenta de sus ataduras a cosas muy terrenales y pasionales. Percibe la ceguera que ha tenido frente a la realidad y su inacción para buscar soluciones. Piensa, observa, reflexiona, medita y aunque aún a tientas, comienza a tomar conciencia de su falta de libertad para tomar decisiones planificadas en pro de su bienestar y según su deseo. Las cartas dicen que la persona va por buen camino, ha empezado a dar pasos, lentos pero firmes, conectados con la espiritualidad, y llegará finalmente el momento de tomar esa decisión hacia lo que se desea con convencimiento del por qué y el para qué de la misma. Habrá que ser muy paciente hasta encontrar la luz que se está buscando y poder actuar con plena claridad. Lo bueno es que ya se ha salido del estancamiento y hay movimiento hacia la acción.

