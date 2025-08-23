Crássula Gollum: la planta ideal para principiantes y amantes de las suculentas

La Crássula ovata 'Gollum', conocida popularmente como “Oreja de Shrek” por la curiosa forma tubular de sus hojas, es una suculenta compacta de la familia Crassulaceae que ha ganado popularidad entre los amantes de las plantas. Esta especie originaria de Sudáfrica y Mozambique es ideal para principiantes, gracias a su resistencia y facilidad de cuidado.

Características de la Crássula Ovata 'Gollum'

Noticias Relacionadas Jazmín paraguayo: un toque de color y fragancia para tu jardín

La Crássula 'Gollum' es una planta arbustiva y perenne que alcanza entre 60 y 90 cm de altura. Sus hojas carnosas presentan un aspecto tubular que varía en tonalidades de verde brillante a oscuro, con puntas rojizas que se intensifican en invierno.

Con el tiempo, desarrolla un tronco grueso y un patrón de tallo atractivo, convirtiéndola en una opción decorativa tanto para interiores como exteriores. Aunque su crecimiento es lento, puede vivir muchos años con los cuidados adecuados.

Floración

La floración de esta planta es poco frecuente y se da principalmente en ejemplares maduros y bien cuidados. Sus flores son pequeñas, en forma de estrella, de color blanco o rosado, con estambres que añaden un toque de delicadeza. Generalmente florece a fines del otoño o inicios del invierno.

Cuidados de la Crássula Ovata 'Gollum'

Iluminación y Temperatura

Luz: Prefiere luz indirecta brillante o semisombra. Durante el invierno, tolera entre 5 y 6 horas de sol directo, lo que intensifica el color rojizo de sus hojas. En verano, es mejor protegerla del sol intenso para evitar quemaduras.

Temperatura: Idealmente se desarrolla entre 15 °C y 30 °C. Puede soportar temperaturas cercanas a 0 °C si no hay heladas prolongadas.

Riego

Deja que el sustrato se seque completamente entre riegos.

Riega temprano en la mañana o al atardecer para evitar que el agua caliente dañe las raíces.

Las hojas arrugadas son un indicativo de que necesita agua.

Sustrato y Fertilización

Utiliza un sustrato con excelente drenaje, compuesto por 20% de tierra de jardín, 40% de mantillo y 40% de arena gruesa.

Fertiliza durante la temporada de crecimiento (primavera y verano) con compost, humus de lombriz o un fertilizante líquido diluido para cactus y suculentas.

Propagación y Trasplante

Por semillas: Siembra en sustrato arenoso húmedo y cúbrelas ligeramente. Germinarán entre 20 y 30 días.

Por esquejes: Corta un tallo o una hoja, deja secar el corte por una semana y planta en un sustrato húmedo.

El trasplante es necesario cada 2 o 3 años para renovar el sustrato y proporcionar espacio a las raíces.

Plagas y Enfermedades

La Crássula 'Gollum' es resistente, pero puede verse afectada por:

Exceso de agua: Puede provocar pudrición de raíces.

Araña roja: Causa telarañas en las hojas; se combate con acaricidas.

Cochinilla: Se elimina con alcohol o tierra de diatomeas.

Precauciones: Toxicidad de la Crássula Ovata 'Gollum'

Es importante tener en cuenta que esta planta es tóxica al ingerirse y puede causar vómitos o diarrea en humanos y mascotas. Además, la savia puede irritar la piel, por lo que se recomienda manipularla con cuidado y mantenerla fuera del alcance de niños y animales.

Beneficios y Usos

Además de su atractivo estético, la Crássula 'Gollum' es conocida por su capacidad de purificar el aire y es una excelente opción para decorar interiores con un toque natural.

Con un mantenimiento sencillo y un diseño único, esta suculenta puede ser una compañera duradera y un punto focal en cualquier colección de plantas.