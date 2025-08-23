Eclipse lunar total: cómo afectará a cada signo el 7 de septiembre

El próximo 7 de septiembre ocurrirá un eclipse lunar total, conocido también como Luna de Sangre o Harvest Moon. Este fenómeno teñirá la superficie lunar de rojo durante más de una hora, y en astrología marcará un punto de quiebre energético.

La Luna estará en Piscis, signo de la sensibilidad, la intuición y los sueños, en oposición al Sol en Virgo. Esta tensión resalta la necesidad de encontrar equilibrio entre lo espiritual y lo práctico, entre las emociones y las rutinas cotidianas.

Los eclipses son momentos de revelación y transformación. Pueden traer cierres abruptos, cambios inesperados y una poderosa sensación de destino. En este caso, la energía pisciana amplifica la empatía, pero también puede generar confusión, por lo que será clave observar y procesar antes de actuar.

Cómo afectará a cada signo

Aries: El eclipse remueve lo oculto. Viejos miedos salen a la luz y llega el momento de liberarlos. Buen período para sanar el inconsciente.

Tauro: Movimiento en amistades y proyectos colectivos. Puede surgir un alejamiento inesperado o un nuevo aliado clave en el futuro.

Géminis: El foco se enciende en la vida profesional. Posibles giros laborales o redefinición de la imagen pública. Cambio de rumbo en la carrera.

Cáncer: Tiempo de expansión y búsqueda de sentido. Posibles revelaciones ligadas a estudios, viajes o espiritualidad. Apertura de nuevas filosofías.

Leo: El eclipse toca el terreno de lo compartido. Transformaciones en vínculos íntimos, herencias o recursos compartidos. Necesidad de soltar apegos.

Virgo: Se ilumina la pareja y las relaciones cercanas. Puede haber rupturas, ajustes o compromisos más profundos. Cambio en la dinámica de a dos.

Libra: La vida cotidiana pide orden. El eclipse trae claridad sobre hábitos de salud y rutinas de trabajo. Tiempo de depuración y limpieza interna.

Escorpio: Etapa de intensidad creativa y emocional. El eclipse puede traer un cambio en proyectos artísticos, hijos o romances. Pasión a flor de piel.

Sagitario: Se mueve el mundo emocional y familiar. Mudanzas, ajustes en el hogar o cambios con figuras de la familia. Tiempo de soltar cargas del pasado.

Capricornio: Comunicación en primer plano. Noticias sorpresivas, decisiones importantes o cambios en el entorno cercano. Atención a contratos y palabras dichas.

Acuario: El eclipse toca los recursos. Posibles redefiniciones en la economía personal. Es momento de revalorar talentos y darle otro rumbo al dinero.

Piscis: La Luna de Sangre los impacta de lleno. Identidad y relaciones se redefinen. Puede sentirse como un renacer personal, con un nuevo comienzo.