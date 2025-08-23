Horóscopo del sábado 23 de agosto de 2025: un día para disfrutar y renovarse

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la pasión se enciende en la pareja.

Trabajo: desconectá para recargar energía.

Salud: buen día para actividad física recreativa.

Números de la suerte: 5, 14, 22

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: un encuentro inesperado trae emociones.

Trabajo: organizá ideas, sin sobrecargar la agenda.

Salud: cuidá los excesos en comidas.

Números de la suerte: 7, 15, 29

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: tu simpatía atrae nuevas personas.

Trabajo: día propicio para planear futuros proyectos.

Salud: relajación mediante lectura o música.

Números de la suerte: 3, 11, 20

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: un gesto cariñoso fortalece vínculos.

Trabajo: dejá pendiente lo laboral, lo social te llama.

Salud: buena jornada para caminatas.

Números de la suerte: 6, 18, 24

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo brilla en reuniones.

Trabajo: pausa necesaria para renovar energías.

Salud: prestá atención a la digestión.

Números de la suerte: 8, 13, 27

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: nuevas posibilidades se presentan en el amor.

Trabajo: reflexión sobre objetivos personales.

Salud: conectá con la naturaleza.

Números de la suerte: 9, 21, 30

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y equilibrio en la pareja.

Trabajo: tus ideas fluyen en conversaciones casuales.

Salud: yoga o meditación te harán bien.

Números de la suerte: 2, 10, 23

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: intensidad emocional en encuentros íntimos.

Trabajo: liberate de presiones y disfrutá.

Salud: buen momento para descansar profundamente.

Números de la suerte: 4, 12, 19

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: planes espontáneos animan la jornada.

Trabajo: el ocio puede inspirar nuevas ideas.

Salud: energía en movimiento, hacé deporte.

Números de la suerte: 1, 16, 25

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y ternura en la pareja.

Trabajo: dejá que el descanso te dé claridad.

Salud: escuchá las señales de tu cuerpo.

Números de la suerte: 5, 14, 28

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: sorpresas en el terreno sentimental.

Trabajo: el descanso abre espacio a la creatividad.

Salud: buscá actividades que te diviertan.

Números de la suerte: 7, 18, 26

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad a flor de piel en tus vínculos.

Trabajo: dejá reposar los temas laborales.

Salud: el agua será tu aliada: baños, natación o relax.

Números de la suerte: 9, 17, 30