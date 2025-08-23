Horóscopo del sábado 23 de agosto de 2025: un día para disfrutar y renovarse

astrologia
Horóscopo del sábado 23 de agosto de 2025: un día para disfrutar y renovarseLa energía del día invita a la calma, los encuentros sociales y la búsqueda de placer. Es momento de dejar atrás las tensiones de la semana y enfocarse en lo que trae alegría.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: la pasión se enciende en la pareja.
Trabajo: desconectá para recargar energía.
Salud: buen día para actividad física recreativa.
Números de la suerte: 5, 14, 22
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: un encuentro inesperado trae emociones.
Trabajo: organizá ideas, sin sobrecargar la agenda.
Salud: cuidá los excesos en comidas.
Números de la suerte: 7, 15, 29
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: tu simpatía atrae nuevas personas.
Trabajo: día propicio para planear futuros proyectos.
Salud: relajación mediante lectura o música.
Números de la suerte: 3, 11, 20
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: un gesto cariñoso fortalece vínculos.
Trabajo: dejá pendiente lo laboral, lo social te llama.
Salud: buena jornada para caminatas.
Números de la suerte: 6, 18, 24
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu magnetismo brilla en reuniones.
Trabajo: pausa necesaria para renovar energías.
Salud: prestá atención a la digestión.
Números de la suerte: 8, 13, 27
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: nuevas posibilidades se presentan en el amor.
Trabajo: reflexión sobre objetivos personales.
Salud: conectá con la naturaleza.
Números de la suerte: 9, 21, 30
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía y equilibrio en la pareja.
Trabajo: tus ideas fluyen en conversaciones casuales.
Salud: yoga o meditación te harán bien.
Números de la suerte: 2, 10, 23
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: intensidad emocional en encuentros íntimos.
Trabajo: liberate de presiones y disfrutá.
Salud: buen momento para descansar profundamente.
Números de la suerte: 4, 12, 19
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: planes espontáneos animan la jornada.
Trabajo: el ocio puede inspirar nuevas ideas.
Salud: energía en movimiento, hacé deporte.
Números de la suerte: 1, 16, 25
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad y ternura en la pareja.
Trabajo: dejá que el descanso te dé claridad.
Salud: escuchá las señales de tu cuerpo.
Números de la suerte: 5, 14, 28
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: sorpresas en el terreno sentimental.
Trabajo: el descanso abre espacio a la creatividad.
Salud: buscá actividades que te diviertan.
Números de la suerte: 7, 18, 26
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad a flor de piel en tus vínculos.
Trabajo: dejá reposar los temas laborales.
Salud: el agua será tu aliada: baños, natación o relax.
Números de la suerte: 9, 17, 30