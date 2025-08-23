Pan dulce casero: cómo hacerlo fácil, esponjoso y delicioso

El pan dulce casero es uno de esos clásicos de la repostería que nunca pasan de moda. Con su aroma inconfundible, su textura suave y sus trocitos de frutas confitadas o pasas, este pan es ideal para acompañar celebraciones, tardes en familia o simplemente para darse un gusto. Prepararlo en casa no solo permite disfrutar de un sabor más fresco y auténtico, sino también personalizarlo con los ingredientes que más te gustan: desde nueces y almendras hasta chips de chocolate.

En esta guía encontrarás una receta paso a paso para hacer pan dulce casero esponjoso, junto con consejos prácticos que te ayudarán a lograr un resultado perfecto aunque sea tu primera vez en la cocina.

Noticias Relacionadas Donas caseras: receta fácil y deliciosa para preparar en casa

Ingredientes para pan dulce casero

Para preparar un pan dulce de aproximadamente 1 kilo, necesitás:

500 gramos de harina de trigo (común o de fuerza).

100 gramos de azúcar.

200 ml de leche tibia.

100 gramos de manteca a temperatura ambiente.

10 gramos de levadura instantánea (o 25 g de levadura fresca).

2 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

100 gramos de frutas confitadas y pasas (podés reemplazar por frutos secos o chocolate).

Cómo hacer pan dulce casero: paso a paso

1. Activar la levadura

En un bol grande, mezclá la leche tibia, la levadura y una cucharadita de azúcar. Dejá reposar unos 10 minutos hasta que se forme espuma en la superficie. Esto indica que la levadura está activa.

2. Formar la masa

Agregá la harina, el azúcar restante, los huevos batidos y la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar.

Luego incorporá la manteca blanda y amasá durante 10 minutos, hasta que la masa quede suave y elástica.

3. Incorporar el relleno

Sumá las frutas confitadas y pasas (o los ingredientes que elijas) y amasá suavemente para que se distribuyan de forma pareja.

4. Primer levado

Colocá la masa en un bol engrasado, tapala con un paño húmedo y dejala reposar en un lugar cálido por 1 a 2 horas, hasta que duplique su volumen.

5. Formar y segundo levado

Desgasificá la masa amasándola suavemente y formá un bollo. Pasalo a un molde enmantecado y enharinado. Tapalo y dejalo levar 30 a 45 minutos más.

6. Horneado

Precalentá el horno a 180 °C. Llevá el pan dulce al horno por 25 a 30 minutos, hasta que esté dorado en la superficie y suene hueco al golpear la base.

7. Enfriar y disfrutar

Retirá el pan del molde y dejalo enfriar sobre una rejilla. Una vez frío, podés espolvorearlo con azúcar impalpable o glasearlo.

Consejos para un pan dulce perfecto

Levadura: si usás levadura fresca, disolvela primero en la leche tibia con azúcar.

Variaciones de sabor: reemplazá las frutas confitadas por chips de chocolate, frutos secos, almendras o trocitos de fruta deshidratada.

Textura esponjosa: el secreto está en respetar los tiempos de levado. No apures la fermentación.

Decoración: podés cubrirlo con un glaseado de azúcar y jugo de limón, o con hilos de chocolate derretido y almendras picadas.

Por qué hacer pan dulce casero

Hacer pan dulce en casa no solo garantiza un sabor más fresco y auténtico, sino que también es una experiencia que llena de aromas la cocina y crea momentos inolvidables. Además, te permite controlar los ingredientes y adaptarlo a tus gustos, logrando un pan más saludable y especial que el industrial.

Con esta receta fácil y práctica, ya estás listo para preparar tu propio pan dulce casero, sorprender a tu familia y disfrutar de cada rebanada en compañía.