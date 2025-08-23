¿Qué calle es? Así cambió Villa Carlos Paz en más de 100 años

En 1922, Villa Carlos Paz era todavía un sueño en construcción. La postal rescatada de aquel tiempo nos transporta a un escenario donde la tranquilidad era la norma: un ancho camino de tierra enmarcado por hileras de árboles, con las sierras al fondo dominando la escena. Apenas un automóvil antiguo detenido en la esquina y algunos postes de telégrafo insinuaban que, de a poco, la modernidad se abría paso en la villa.

En la imagen no se ven multitudes, ni carteles, ni comercios. La vida transcurría con calma, marcada por el silencio serrano y el lento crecimiento de un poblado que comenzaba a perfilarse como destino de descanso para los cordobeses. Villa Carlos Paz contaba entonces con muy pocos habitantes permanentes, y sus calles eran más bien senderos polvorientos que se abrían entre quintas, casas de veraneo y arboledas.

La segunda fotografía, tomada casi un siglo después, muestra un contraste que sorprende. El mismo espacio, hoy convertido en la peatonal céntrica, refleja el pulso incesante de una ciudad turística que recibe millones de visitantes cada año. Donde antes había calma, hoy hay movimiento constante: locales comerciales, restaurantes, bares y carteles luminosos conviven con el ir y venir de vecinos y turistas. El pavimento reemplazó a la tierra, y las fachadas coloridas le dieron otro tono al paisaje urbano.

La transformación no es solo estética. Es también cultural y social. Aquella villa apacible se convirtió en la segunda ciudad turística más importante del país, un lugar que ya no depende únicamente del verano, sino que late todo el año con espectáculos, gastronomía y actividades. El tránsito de un camino solitario en 1922 a una calle centralizada en el entretenimiento en 2020 resume en imágenes el salto de un siglo entero.

Comparar estas dos fotos es recorrer la historia misma de Villa Carlos Paz: desde su origen serrano y silencioso hasta su consolidación como capital del turismo cordobés. Y es, sobre todo, un recordatorio de lo mucho que cambió la ciudad, pero también de lo que permanece: las sierras al fondo, mudas y eternas, observando cómo el tiempo pasa y la villa se reinventa.

Villa Carlos Paz, 1922-2020.

Villa Carlos Paz. Córdoba, República Argentina.

Foto colección Eldor Bertorello y Jorge Etchevarne.