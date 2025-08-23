Receta de matambre a la pizza: carne jugosa con queso gratinado irresistible

El matambre a la pizza es un clásico de la cocina argentina que combina lo mejor de dos mundos: la carne tierna y jugosa con el irresistible sabor de la pizza. Ideal para una comida familiar, una reunión con amigos o simplemente para darte un gusto, este plato conquista por su sencillez y sabor auténtico.

Preparar matambre a la pizza en casa no solo te permite controlar los ingredientes y la cocción, sino que también llena tu cocina de aromas que anticipan una experiencia deliciosa. En esta guía encontrarás una receta paso a paso, con consejos para que tu matambre quede jugoso y con el queso perfectamente gratinado.

Ingredientes para matambre a la pizza

Para cocinar un matambre a la pizza para 4 personas, necesitás:

1 matambre de res, delgado y tierno.

200 ml de salsa de pizza, casera o comprada.

200 g de mozzarella rallada.

1 cucharadita de orégano seco.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Sal y pimienta a gusto.

(Opcional) Ajo picado y hierbas aromáticas para marinar.

Cómo hacer matambre a la pizza: paso a paso

1. Preparar la carne

Lava y seca bien el matambre. Sazona ambos lados con sal, pimienta y un toque de aceite de oliva. Si querés, podés marinarlo unas horas con aceite, ajo y hierbas aromáticas para un sabor extra.

2. Cocinar el matambre

Calentá una parrilla o sartén a fuego medio-alto. Colocá el matambre y cociná cada lado de 5 a 7 minutos, o hasta que esté dorado y al punto que prefieras.

3. Agregar la salsa y el queso

Retirá la carne y colocala en una bandeja apta para horno. Cubrí con la salsa de pizza y espolvoreá mozzarella rallada. Terminá con una pizca de orégano para darle el auténtico sabor a pizza.

4. Gratinar

Precalentá el horno en función grill o asado. Gratina el matambre hasta que el queso se derrita y adquiera un color dorado y burbujeante.

5. Servir y disfrutar

Cortá en porciones y serví caliente. Podés acompañarlo con ensalada fresca, papas al horno o vegetales salteados para completar la comida.

Consejos para un matambre a la pizza perfecto

Elección de la carne: un matambre delgado garantiza una cocción rápida y uniforme.

Salsa de pizza: podés usar casera para un sabor más natural o comprada para mayor practicidad.

Queso: la mozzarella es ideal por su capacidad de fundirse y gratinar; combinada con un poco de parmesano rallado aporta más sabor.

Variaciones: agregá jamón, morrones o aceitunas sobre el queso antes de gratinar para un toque diferente.

El matambre a la pizza casero es una manera fácil y deliciosa de disfrutar de un plato típico argentino, perfecto para sorprender a tu familia o amigos. Con ingredientes simples y pasos claros, podés recrear este clásico en tu cocina y disfrutar de un sabor auténtico que combina carne tierna con la magia de la pizza.