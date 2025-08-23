Receta de matambre a la pizza: carne jugosa con queso gratinado irresistible

cocina
Receta de matambre a la pizza: carne jugosa con queso gratinado irresistibleDescubrí todos los pasos para cocinar la carne tierna, cubrirla con salsa, queso y orégano, y lograr un clásico argentino que conquistará a toda la familia.
El matambre a la pizza es un clásico de la cocina argentina que combina lo mejor de dos mundos: la carne tierna y jugosa con el irresistible sabor de la pizza. Ideal para una comida familiar, una reunión con amigos o simplemente para darte un gusto, este plato conquista por su sencillez y sabor auténtico.
Preparar matambre a la pizza en casa no solo te permite controlar los ingredientes y la cocción, sino que también llena tu cocina de aromas que anticipan una experiencia deliciosa. En esta guía encontrarás una receta paso a paso, con consejos para que tu matambre quede jugoso y con el queso perfectamente gratinado.
Ingredientes para matambre a la pizza
Para cocinar un matambre a la pizza para 4 personas, necesitás:
- 1 matambre de res, delgado y tierno.
- 200 ml de salsa de pizza, casera o comprada.
- 200 g de mozzarella rallada.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Sal y pimienta a gusto.
- (Opcional) Ajo picado y hierbas aromáticas para marinar.
Cómo hacer matambre a la pizza: paso a paso
1. Preparar la carne
Lava y seca bien el matambre. Sazona ambos lados con sal, pimienta y un toque de aceite de oliva. Si querés, podés marinarlo unas horas con aceite, ajo y hierbas aromáticas para un sabor extra.
2. Cocinar el matambre
Calentá una parrilla o sartén a fuego medio-alto. Colocá el matambre y cociná cada lado de 5 a 7 minutos, o hasta que esté dorado y al punto que prefieras.
3. Agregar la salsa y el queso
Retirá la carne y colocala en una bandeja apta para horno. Cubrí con la salsa de pizza y espolvoreá mozzarella rallada. Terminá con una pizca de orégano para darle el auténtico sabor a pizza.
4. Gratinar
Precalentá el horno en función grill o asado. Gratina el matambre hasta que el queso se derrita y adquiera un color dorado y burbujeante.
5. Servir y disfrutar
Cortá en porciones y serví caliente. Podés acompañarlo con ensalada fresca, papas al horno o vegetales salteados para completar la comida.
Consejos para un matambre a la pizza perfecto
Elección de la carne: un matambre delgado garantiza una cocción rápida y uniforme.
Salsa de pizza: podés usar casera para un sabor más natural o comprada para mayor practicidad.
Queso: la mozzarella es ideal por su capacidad de fundirse y gratinar; combinada con un poco de parmesano rallado aporta más sabor.
Variaciones: agregá jamón, morrones o aceitunas sobre el queso antes de gratinar para un toque diferente.
El matambre a la pizza casero es una manera fácil y deliciosa de disfrutar de un plato típico argentino, perfecto para sorprender a tu familia o amigos. Con ingredientes simples y pasos claros, podés recrear este clásico en tu cocina y disfrutar de un sabor auténtico que combina carne tierna con la magia de la pizza.