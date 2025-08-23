Carta 1) Paje de oros: oportunidades. La chispa inicial. La semilla para un proyecto valioso.

Carta 2) Ocho de bastos: comunicaciones rápidas. Acciones certeras y veloces. Noticias.

Carta 3) Diez de bastos: cargas excesivas. Responsabilidades. Agotamiento.



Mensaje final:

Todo llega en el momento justo. Cuando la carga no se soporta más y se está a punto de la rendición, porque el camino y la lucha para seguir adelante han sido muy grandes y se quieren bajar los brazos, allí precisamente se abren oportunidades. Cada quien tiene su lucha, para unos será en la salud, para otros en el trabajo, en lo económico, habrá personas que estén cansadas de sufrir injusticias o vínculos de desamor, etc. El tarot hoy habla de ese momento bisagra en donde no hay más fuerzas para seguir y dice que es justo en ese tiempo cuando llegan noticias y acciones que abren la posibilidad de un nuevo comienzo en aquello que producía el cansancio. Se planta una semilla con mucho entusiasmo y si se la cuida dará sus frutos. Es una luz de esperanza para no ceder en el empeño, una puerta que se abre y que renueva las fuerzas. Es fundamental creer que eso por lo que se ha luchado tanto, finalmente se conseguirá y el sueño será una realidad merecida.