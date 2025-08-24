Cómo hacer sorrentinos caseros: receta fácil y deliciosa

Los sorrentinos son una de las pastas rellenas más populares de la gastronomía argentina. Su origen se disputa entre Italia y Argentina, pero lo cierto es que, sin importar de dónde vengan, son una opción ideal para sorprender a familiares y amigos. Con esta guía, aprenderás a preparar sorrentinos caseros de manera sencilla y con un resultado delicioso.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Receta de matambre a la pizza: carne jugosa con queso gratinado irresistible

Para la masa:

500 g de harina 0000

3 huevos

1 cucharada de aceite de oliva

1 pizca de sal

Agua (si es necesario)

Para el relleno:

250 g de ricota

150 g de jamón cocido picado

100 g de queso rallado (parmesano o reggianito)

1 huevo

Nuez moscada a gusto

Sal y pimienta a gusto

Preparación

1. Preparar la masa

Colocá la harina en un bowl y hacé un hueco en el centro.

Agregá los huevos, el aceite de oliva y la pizca de sal.

Mezclá con un tenedor e integrá hasta formar una masa homogénea.

Amasá sobre una superficie enharinada hasta que quede lisa y elástica.

Envolvé en film y dejá reposar 30 minutos.

2. Preparar el relleno

Mezclá la ricota con el jamón picado.

Incorporá el queso rallado, el huevo y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.

Integrá bien hasta obtener una mezcla cremosa.

3. Armar los sorrentinos

Estirá la masa con un palo de amasar o máquina de pasta hasta que quede fina.

Cortá círculos con un cortante o un vaso.

Colocá una cucharadita de relleno en el centro de cada círculo.

Cubrí con otro círculo de masa y presioná los bordes con los dedos o un tenedor para sellar.

4. Cocinar los sorrentinos

Herví abundante agua con sal en una olla grande.

Agregá los sorrentinos y cocinalos hasta que suban a la superficie (aproximadamente 3 minutos).

Retirá con una espumadera y serví con la salsa que más te guste.

Consejos

Usá harina 0000 para una masa más suave y elástica.

Si la masa está muy seca, agregá unas gotas de agua hasta conseguir la textura deseada.

Sellá bien los bordes para que los sorrentinos no se abran al cocinarlos.

Acompañalos con salsa fileto, bechamel o crema de hongos para potenciar su sabor.