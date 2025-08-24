Fugazzetta casera: el secreto para un queso perfecto y cebolla dulce

La fugazzetta es uno de los clásicos más emblemáticos de la gastronomía argentina. Originaria de las pizzerías porteñas, combina la suavidad del queso mozzarella con el sabor dulce y delicado de la cebolla. Ideal para compartir en familia o con amigos, este plato se puede preparar en casa con ingredientes simples y siguiendo pasos sencillos.

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina 000

10 g de sal

10 g de azúcar

25 g de levadura fresca (o 8 g de levadura seca)

300 ml de agua tibia

3 cucharadas de aceite de oliva

Para el relleno y cobertura:

500 g de queso mozzarella rallado

2 cebollas grandes, cortadas en juliana fina

1 cucharada de orégano

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

1. Preparar la masa

Mezclá la harina, la sal y el azúcar en un bol grande.

Disolvé la levadura en el agua tibia y dejá reposar 5 minutos hasta que se active.

Incorporá la levadura y el aceite de oliva a la harina.

Amasá durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.

Formá una bola, cubrila con un paño húmedo y dejala reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

2. Preparar la cobertura de cebolla

Calentá el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.

Cociná la cebolla con una pizca de sal hasta que esté transparente.

Retirá del fuego y dejá enfriar.

3. Armar la fugazzetta

Precalentá el horno a 200 °C.

Dividí la masa en dos partes iguales.

Estirá una parte y colócala en un molde para pizza previamente aceitado.

Rellená con la mitad del queso mozzarella.

Cubrí con la segunda parte de masa estirada, cerrando los bordes para que no se escape el queso.

Distribuí la cebolla cocida sobre la superficie y espolvoreá con orégano, sal y pimienta al gusto.

4. Hornear

Cociná la fugazzetta en el horno precalentado durante 20-25 minutos, hasta que la masa esté dorada.

Retirá del horno, dejá reposar unos minutos y serví caliente.

Consejos

Queso de calidad: Usá mozzarella fresca para un sabor más auténtico.

Cebolla caramelizada: Para un toque especial, caramelizá la cebolla con un poco de azúcar antes de ponerla sobre la masa.

Variante con jamón: Agregá una capa de jamón cocido en el relleno para un sabor más intenso.