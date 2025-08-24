Horóscopo chino del domingo 24 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Rata

Tu intuición estará muy despierta y te guiará hacia buenas decisiones. En lo personal, disfrutá de un plan diferente.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de amistades y nuevas conexiones

Buey

La calma será la clave para cerrar la semana con equilibrio. En el amor, un gesto sincero fortalecerá tu vínculo.

Tigre

Tu espíritu dinámico buscará aventura. En lo sentimental, una experiencia compartida renovará la pasión.

Conejo

Un domingo para rodearte de armonía y serenidad. En lo personal, la conexión con la naturaleza será revitalizante.

Dragón

Tu energía magnética atraerá momentos agradables y nuevas oportunidades. Cuidá de no dispersarte en demasiadas actividades.

Serpiente

La introspección te permitirá ordenar emociones. En lo sentimental, una charla profunda traerá claridad y cercanía.

Caballo

Tu vitalidad te impulsará a disfrutar de actividades al aire libre. En lo personal, un encuentro divertido marcará el día.

Cabra

Un domingo ideal para la creatividad y la calma. En el amor, la dulzura será la base de la conexión.

Mono

Tu simpatía será el centro de las reuniones. En lo laboral, una idea inspirada hoy puede convertirse en proyecto.

Gallo

El orden y la claridad serán claves para empezar la semana con foco. En lo sentimental, la sinceridad fortalecerá la confianza.

Perro

Un día perfecto para compartir con la familia y amigos. En lo personal, recibirás muestras de cariño que te llenarán de energía.

Cerdo

Tu optimismo será contagioso y traerá alegría a tu entorno. En lo sentimental, una sorpresa despertará ilusión hacia el futuro.