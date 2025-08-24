Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de creatividad y expresión

El 2025, marcado por la energía del Año de la Serpiente de Madera, será un ciclo en el que la creatividad y la expresión personal ocuparán un lugar central. Algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente inspirados para dar vida a proyectos artísticos, innovar en su trabajo o explorar nuevas formas de mostrar su talento. Será un año ideal para dejar fluir la imaginación y transformar ideas en realidades.

Tigre

El Tigre encontrará en 2025 la chispa creativa que necesitaba. La escritura, la música o el arte serán caminos para expresar su fuerza interior.

Conejo

El Conejo vivirá un año en el que la sensibilidad será su gran aliada. La inspiración lo acompañará en proyectos artísticos o en la creación de espacios bellos y armoniosos.

Mono

El Mono desplegará todo su ingenio en 2025. Será un año ideal para innovar, experimentar y sorprender con propuestas originales.

Dragón

El Dragón tendrá la capacidad de transformar ideas en proyectos de gran impacto. La creatividad será la llave para abrir nuevas puertas en lo personal y en lo profesional.