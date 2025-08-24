Horóscopo del domingo 24 de agosto de 2025: un día para cerrar ciclos y recargar energías

astrologia
Horóscopo del domingo 24 de agosto de 2025: un día para cerrar ciclos y recargar energíasEl clima astral favorece la introspección, la armonía en los vínculos y la preparación para una nueva etapa. Es un día ideal para descansar, organizar y agradecer lo vivido en la semana.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: la calma favorece diálogos pendientes en pareja.
Trabajo: día para planear y no para ejecutar.
Salud: evitá el estrés, buscá espacios de descanso.
Números de la suerte: 4, 12, 27
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: la familia y los afectos ocupan un lugar especial.
Trabajo: buenas ideas surgen en la tranquilidad del hogar.
Salud: cuidá la alimentación con comidas livianas.
Números de la suerte: 6, 18, 29
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: conversaciones profundas fortalecen lazos.
Trabajo: inspiración creativa para proyectos personales.
Salud: excelente momento para meditar o escribir.
Números de la suerte: 3, 15, 22
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: demostraciones de cariño fortalecen relaciones.
Trabajo: las soluciones llegan si das un paso atrás.
Salud: equilibrio emocional mediante actividades relajantes.
Números de la suerte: 7, 10, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: encuentros afectivos llenos de calidez.
Trabajo: dejá que otros tomen la posta hoy.
Salud: cuidá el descanso nocturno.
Números de la suerte: 8, 16, 20
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: un gesto romántico renueva ilusiones.
Trabajo: oportunidad para ordenar papeles y cuentas.
Salud: caminatas al aire libre te revitalizan.
Números de la suerte: 5, 14, 21
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: equilibrio y armonía en vínculos cercanos.
Trabajo: escuchá nuevas propuestas sin decidir aún.
Salud: música y arte serán terapéuticos.
Números de la suerte: 2, 9, 28
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: momentos de complicidad fortalecen la intimidad.
Trabajo: dejá reposar decisiones importantes.
Salud: día ideal para dormir siestas reparadoras.
Números de la suerte: 6, 19, 30
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: alegría compartida con amigos o pareja.
Trabajo: se enciende tu chispa creativa en actividades lúdicas.
Salud: buena jornada para deportes suaves.
Números de la suerte: 1, 13, 26
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad y ternura en la pareja.
Trabajo: el orden y la planificación te darán paz.
Salud: cuidá las articulaciones con movimientos suaves.
Números de la suerte: 8, 11, 24
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: encuentros inesperados pueden alegrar la jornada.
Trabajo: tu intuición guía próximos pasos.
Salud: buscá actividades diferentes para cortar la rutina.
Números de la suerte: 3, 17, 29
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: tu sensibilidad atrae comprensión y ternura.
Trabajo: proyectos creativos fluyen con naturalidad.
Salud: hidratate bien y priorizá el descanso.
Números de la suerte: 5, 12, 30