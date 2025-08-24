Horóscopo del domingo 24 de agosto de 2025: un día para cerrar ciclos y recargar energías

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la calma favorece diálogos pendientes en pareja.

Trabajo: día para planear y no para ejecutar.

Salud: evitá el estrés, buscá espacios de descanso.

Números de la suerte: 4, 12, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la familia y los afectos ocupan un lugar especial.

Trabajo: buenas ideas surgen en la tranquilidad del hogar.

Salud: cuidá la alimentación con comidas livianas.

Números de la suerte: 6, 18, 29

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: conversaciones profundas fortalecen lazos.

Trabajo: inspiración creativa para proyectos personales.

Salud: excelente momento para meditar o escribir.

Números de la suerte: 3, 15, 22

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: demostraciones de cariño fortalecen relaciones.

Trabajo: las soluciones llegan si das un paso atrás.

Salud: equilibrio emocional mediante actividades relajantes.

Números de la suerte: 7, 10, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: encuentros afectivos llenos de calidez.

Trabajo: dejá que otros tomen la posta hoy.

Salud: cuidá el descanso nocturno.

Números de la suerte: 8, 16, 20

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: un gesto romántico renueva ilusiones.

Trabajo: oportunidad para ordenar papeles y cuentas.

Salud: caminatas al aire libre te revitalizan.

Números de la suerte: 5, 14, 21

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio y armonía en vínculos cercanos.

Trabajo: escuchá nuevas propuestas sin decidir aún.

Salud: música y arte serán terapéuticos.

Números de la suerte: 2, 9, 28

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: momentos de complicidad fortalecen la intimidad.

Trabajo: dejá reposar decisiones importantes.

Salud: día ideal para dormir siestas reparadoras.

Números de la suerte: 6, 19, 30

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: alegría compartida con amigos o pareja.

Trabajo: se enciende tu chispa creativa en actividades lúdicas.

Salud: buena jornada para deportes suaves.

Números de la suerte: 1, 13, 26

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y ternura en la pareja.

Trabajo: el orden y la planificación te darán paz.

Salud: cuidá las articulaciones con movimientos suaves.

Números de la suerte: 8, 11, 24

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: encuentros inesperados pueden alegrar la jornada.

Trabajo: tu intuición guía próximos pasos.

Salud: buscá actividades diferentes para cortar la rutina.

Números de la suerte: 3, 17, 29

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad atrae comprensión y ternura.

Trabajo: proyectos creativos fluyen con naturalidad.

Salud: hidratate bien y priorizá el descanso.

Números de la suerte: 5, 12, 30