El romero es una de las plantas aromáticas más populares en la zona mediterránea, pues este arbusto no solo se usa como ingrediente en gran cantidad de platos, sino que tiene además un buen número de propiedades medicinales beneficiosas para el organismo. Por ello, cada vez más personas optan por integrarlo en su alimentación habitual, así como usarlo para tratamientos específicos, usándolo en distintos formatos.

Si quieres aprender más acerca de los beneficios del romero, sigue leyéndonos en este artículo de EcologíaVerde en el que hablamos sobre las propiedades del romero, para qué sirve y cómo prepararlo para su uso interno y externo, así como acerca de sus contraindicaciones y efectos secundarios.

Características de la planta de romero

La planta del romero, de nombre científico Rosmarinus officinalis, presenta las siguientes características:

El romero es un arbusto aromático actualmente utilizado en prácticamente todo el mundo.

En condiciones óptimas, la planta de romero puede llegar a alcanzar alturas de hasta 2 metros, aunque lo común es que se mantenga bastante más pequeña.

Tiene la capacidad de ramificarse mucho al crecer, dando lugar a una masa bastante densa, y de sus tallos crecen un gran número de hojas estrechas, alargadas y pequeñas.

Las flores, que brotan en otoño o primavera, son de tonos blancos o morados según la variedad, siendo muy bonitas y dándole a la planta un toque de color que la hace muy válida como especie ornamental. Te contamos los Tipos de romero que existen, aquí.

Es una planta poco exigente con sus cuidados, que puede crecer en un amplio abanico de entornos, aunque el ideal para ella sea el clima mediterráneo. Quizá te interese descubrir Cómo plantar romero en este post de EcologíaVerde.

Es bastante resistente tanto a las sequías como al frío.

Agradece recibir una buena cantidad de sol directo y los suelos ricos en materia orgánica, así como los que ofrecen un buen drenaje, pero puede llegar a adaptarse a condiciones algo adversas.

Pero, ¿qué parte del romero se utiliza para curar? Lo más común es utilizar las hojas secas y, a veces, las flores también, en forma de infusión de romero. Sin embargo, hay varias formas de preparar el romero y algunas utilizan en ocasiones ramas enteras y no solo hojas.

Propiedades del romero

Como hemos dicho, la planta del romero es muy apreciada, además de por sus usos ornamentales y culinarios, por la gran cantidad de propiedades medicinales que sus principios activos le otorgan. Los principios activos del romero son:

Aceite esencial con borneol, alcanfor, pineno, canfeno y cineol.

Ácido rosmarínico.

Rosmaricina.

Flavonoides.

Taninos.

Ácido ursólico.

Rosmanol.

Gracias a estos principios activos, entonces, ¿qué propiedades tiene el romero? Estas son las principales propiedades del romero:

Tónicas estimulantes.

Antiinflamatorias.

Carminativas.

Antioxidantes.

Bactericidas.

Fungicida.

Antisépticas.

Cicatrizante.

Digestivas.

Antiespasmódicas.

Aperitivas.

Coleréticas.

Colagogas.

Hepatoprotectoras.

Emenagogas.

Astringente.

Expectorante.

Para qué sirve el romero

Debido a esta gran cantidad de propiedades farmacológicas del romero, sus usos son múltiples para mejorar multitud de aspectos de la salud y del bienestar. ¿Cuáles son los beneficios del romero?

Aquí hablamos sobre los 10 beneficios del romero que quizás no conocías:

Actúa como digestivo gracias a sus propiedades carminativas, disminuyendo la aparición de gases y flatulencias al hacer la digestión.

Ayuda a disminuir la retención de líquidos al actuar como diurético.

Puede actuar como antibiótico natural gracias a sus propiedades medicinales.

Se utiliza a menudo en tratamientos rejuvenecedores de la piel gracias a sus propiedades antioxidantes.

Ayuda también a tratar lesiones o afecciones cutáneas y a mantener la piel limpia por su capacidad antiséptica, bactericida, fungicida y cicatrizante.

Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir dolores articulares y de cabeza, como los producidos por la artritis o la cefalea.

Es común la aplicación de romero para la caída del cabello, ya que mejora la salud del mismo y del cuero cabelludo.

¿Sabías que también es muy bueno para mejorar la memoria? Aquí te contamos más sobre el hecho de que El romero aumenta la memoria.

Ahora que ya sabes para qué sirve el romero y sus propiedades, vamos a detallar qué opciones tenemos para tomar romero, entre las cuales encontramos el té de romero.

Cómo se prepara el té de romero para tomarlo

La infusión de romero es muy fácil de preparar. Para ello, simplemente hazte con algunas hojas de romero seco y agua. Para una sola taza, basta con una cucharada de romero, un vaso de agua y seguir estos pasos:

Pon a hervir un poco de agua. Cuando hierva, añade las hojas de romero seco. Déjalo hervir durante entre 3 y 5 minutos. Apaga el fuego y retira el cazo dejando reposar la infusión unos pocos minutos más. Retira las hojas de romero de la infusión colando el líquido.

Puedes tomar el té de romero tanto caliente como frío y siempre ten en cuenta que puedes consumir hasta 3 tazas al día durante unos pocos días seguidos, mientras que si tomas una sola taza diaria o solo algunos días puedes tomar esta infusión de forma más habitual.

¿Para qué sirve el té de romero?

Esta infusión o té de romero también puede usarse para el cabello, aunque para esto último hay opciones mejores que veremos a continuación. Además, es un muy buen purificador del hígado.

Otra forma de usar el romero para tomarlo es prepararlo en aceite y comerlo en platos como ensaladas. Aquí te contamos más sobre Para qué sirve y cómo hacer aceite de romero.

Cómo se prepara el romero para uso externo

Para usar el romero de forma externa, existen varias posibilidades. Aquí te mostramos dos de los usos del romero, a parte de la preparación del té de romero que hemos visto anteriormente.

Alcohol de romero

El alcohol de romero es utilizado a menudo en la aplicación de la planta para masajes y aplicaciones externas. Para elaborarlo sigue estos pasos:

Prepara unos 200 gramos de romero ya seco.

Guárdalos en un recipiente bien tapado, sumergidos en 1 litro de alcohol.

Una vez al día, es importante agitar el recipiente de forma que las burbujas de aire suban.

Pasados los 10 días, filtra la mezcla para quedarte con el alcohol con romero sin las hojas y guárdala en algún lugar a la sombra, que sea fresco y seco.

El alcohol de romero para masajes ayuda mucho a reducir el dolor articular y muscular, tanto ante lesiones como por dolores puntuales.

Champú de romero

Otra forma de usar esta planta externamente es aplicándola en el pelo y el cuero cabelludo. En el uso de romero para el cabello también se pueden utilizar ramitas de romero fresco como potenciador del champú. Para ello, sigue estos consejos:

Añade unas pocas ramas de romero fresco o seco a tu bote de champú habitual, pero preferiblemente que sea uno bastante neutro.

Deja que las pequeñas ramas se maceren en el interior del mismo: el romero irá soltando sus sustancias y el champú quedará impregnado de sus propiedades.

Otra posibilidad es que añadas la infusión de romero en el bote de champú y agites muy bien para que se mezcle: de las dos formas podrás usarlo habitualmente.

¿Para qué sirve el romero en el cabello? Mejora su salud y aspecto general, tanto del propio cabello como del cuero cabelludo, hidratándolo y ayudando a prevenir y evitar la caída.