Beneficios y propiedades que brinda la palta a la salud

La palta o aguacate es un tipo único de fruta. La mayoría de las frutas consisten primordialmente de carbohidratos, pero el aguacate es alto en grasas saludables.

¿Qué beneficios tiene comer palta?

1. Es una fuente de grasas saludables

Las grasas no son todas malas y el organismo necesita grasas saludables que son esenciales para su buen funcionamiento y equilibrio. Lo mejor es siempre recurrir a las grasas saludables de manera natural y esta fruta es una muy buena manera de hacerlo ya que son fuente inagotable de este tipo de grasas. Además ayudan a reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares, los ataques cardíacos y los niveles altos de colesterol malo.

2. Ayuda a controlar el colesterol

Esta es una de las razones más conocidas y el motivo por el cual muchas personas suelen incorporar palta a sus comidas. Este alimento es una fuente de grasas saludables y ayudan a reducir el colesterol malo.

3. Es rica en nutrientes

No es novedad que mantener un estilo de vida saludable a veces es difícil y requiere de constancia y disciplina, y la rutina nos juega en contra cuando se trata de cocinar y de preparar platos elaborados para tratar de obtener la mayor cantidad posible de nutrientes y vitaminas que el organismo necesita.

Uno de los grandes beneficios de comer palta es que al hacerlo el cuerpo recibe más de 20 vitaminas y minerales recomendados, entre los que se encuentran: 25% de vitamina C, 39% de vitamina K, 30% de folato y 21% de potasio.

4. Absorbe nutrientes

Ingerir los nutrientes necesarios y combinar los alimentos no es sólo lo único que se necesita para llevar a cabo una dieta sana y equilibrada. También necesitamos de aquellos nutrientes esenciales para absorber dichos minales de manera adecuada. La palta es una fuente de carotenoides como el alfa-caroteno, el beta-caroteno, la luteína y el licopeno que ayuda a este proceso.

5. Equilibra la presión arterial

Esta fruta es rica en potasio, que es un mineral vital para controlar los niveles de presión arterial. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, evitando que se acumule en el organismo, y alivia la tensión en las paredes de los vasos sanguíneos.

6. Previene la diabetes

Diversas investigaciones descubrieron que aquellos pacientes con diabetes que comen una palta por día pueden equilibrar sus niveles de insulina y glucosa en la sangre.

7. Mejora la visión

La palpa posee propiedades como la luteína, zeaxantina y carotenoides que son muy buenos para mantener la salud ocular y la visión. Comer regularmente esta fruta podría ayudar a combatir la ceguera y cualquier tipo de disfunción en la vista.

8. Es buena durante el embarazo

La fruta es rica en vitamina B6, ácido fólico, vitamina C y potasio. Todos estos nutrientes son necesarios para la salud tanto del bebé como de la madre cuando está en crecimiento dentro de la panza. También ayuda a combatir las náuseas provocadas por el embarazo.

9. Fortalece los huesos

Cuando hablamos de la salud en los huesos casi sin pensarlo mencionamos al calcio y la vitamina D como las fundamentales para tener una buena salud ósea. Lo cierto es que la palta aporta vitamina K que es la que se encarga de absorber el calcio de manera más eficiente y, por lo tanto, también es muy importante.

10. Ayuda a perder peso

Además de agregarle sabor y textura a las comidas, la palta sirve para adelgazar. Según un estudio realizado recientemente, comer medio aguacate aumenta la saciedad y de esa manera dan una sensación de plenitud por más tiempo luego de haber ingerido la última comida. Así evitarás picoteos entre comidas y caer en snacks que poco le aportan a la salud. También puedes ingerirla como colación.

¿Qué pasa si como una palta todos los días?

Estudio demuestra que comer palta todos los días favorece a la salud del intestino. Un estudio de la Universidad de Illinois reveló que la grasosa fruta no sólo ayuda a ampliar la diversidad de la flora intestinal saludable, sino que también a excretar las grasas menos saludables del cuerpo.

¿Qué enfermedades cura la palta?

Las cáscaras de las semillas de palta “poseen compuestos medicinales que podrían utilizarse para tratar el cáncer, enfermedades del corazón y otros males”, según un estudio realizado por del Departamento de Química de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, en Estados Unidos.

¿Qué tanto engorda la palta?

A pesar de todas las propiedades beneficiosas que se sabe de la palta, aún existe cierto rechazo a este alimento debido a su alto contenido en grasa y, por la creencia de que su consumo engorda. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que el 75% de las calorías que aporta esta fruta procede de las grasas insaturadas, principalmente monoinsaturadas. Sin embargo, lo que muchos quizá no sepan es que se trata de nutrientes muy saludables para el organismo en general y para el corazón en particular y tomados con mesura no harán que la báscula proteste.

¿Cuánta palta se puede comer por día?

Lo recomendable es comer media palta al día (unos 100 gramos). Hay que recordar que el 30% de las calorías de la dieta debe proceder de las grasas. Pero no de las presentes en productos procedentes de la bollería industrial u otros productos procesados. Sino en las que se encuentran en los aceites, frutos secos, semillas, frutas como el aguacate, o pescados.

Si no llevamos una vida sedentaria y practicamos ejercicio a diario, este tipo de grasas es altamente recomendable. Además no solo debemos valorar su contenido en grasa, sino también su contenido en antioxidantes, fibra, vitaminas del grupo B, K y E, y su capacidad para disolver el colesterol en sangre, así como su poder anticancerígeno.

¿Cuándo no comer una palta?

Mucha gente lo desconoce pero el consumo de la palta puede ser perjudicial para una persona que tenga algún tipo de problema en el hígado. El aguacate contiene unas sustancias, como son el anetol o el estragol, que pueden causar enfermedades hepáticas en personas predispuestas.

En este caso, reduce su consumo y consulta a un especialista sobre la posibilidad de incluir este alimento en tu dieta habitual.

¿Qué pasa si como dos paltas al día?

Es importante no excederse en el consumo de ningún alimento, por más saludable que sea, pues la base de una alimentación nutritiva está en la variedad, ya que es la única manera de recibir de una forma balanceada todos los nutrientes que el cuerpo necesita.

Si comes dos o más paltas al día muy de vez en cuando y llevas una alimentación saludable y sin excesos, no tendrás graves consecuencias. Sin embargo, comer dos paltas o más diariamente o muy de vez en cuando puede generar daños en el hígado, ya que este alimento contiene anetol y estragol, dos sustancias altamente relacionadas con distintas enfermedades hepáticas.

Así mismo, puede producir dificultades en la digestión. Los carbohidratos presentes en la palta son del tipo FODMAP, los cuales son difíciles de digerir, por tal razón un exceso de estos puede provocar estreñimiento, gases o dolores abdominales.