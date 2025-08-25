Hablar con tu perro: descubre por qué es bueno para vos y para él

Si alguna vez te has sorprendido respondiendo a la pregunta “¿por qué le hablas a tu perro?”, ahora podés contestar con orgullo: lo que estás haciendo refleja tu inteligencia.

Nicholas Epley, profesor de Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Chicago, estudió el fenómeno del antropomorfismo: la tendencia humana a atribuir cualidades humanas a otras especies u objetos. Según Epley, el cerebro humano busca comunicarse con seres que muestren señales de comprensión, como un rostro, generando empatía y vínculos, aunque no puedan responder con palabras.

Aun así, los perros han evolucionado hasta poder procesar ciertas comunicaciones humanas. Por ejemplo, entienden instrucciones básicas como “sentate” y pueden distinguir más de 160 palabras o expresiones cortas, además de gestos y tonos de voz. Esta capacidad es comparable a la de un niño de aproximadamente dos años.

Además, hablar con un perro no solo es entretenido: también ayuda a ordenar los pensamientos y expresar emociones, siendo un beneficio psicológico para el dueño. Por lo tanto, mantener estas conversaciones no es ni raro ni inútil, sino un signo de inteligencia y evolución en la interacción humana con el entorno.

Los beneficios para tu perro

Hablar con tu mascota también es positivo para ella. Los perros requieren atención constante, y las interacciones verbales contribuyen a su bienestar emocional, evitando problemas derivados de la falta de estímulos, como la ansiedad.

Además, los estudios muestran que quienes hablan con sus perros tienen un vínculo más estrecho y profundo con ellos. Esta comunicación les hace sentir amados y parte importante de la familia, lo que se traduce en un comportamiento más equilibrado y feliz.

Una práctica que fortalece el lazo humano-animal

Con todo esto en mente, hablar con tu perro deja de ser un hábito extraño y pasa a ser una práctica beneficiosa: fortalece la relación, estimula la inteligencia emocional y contribuye al bienestar psicológico de ambos. No tengas miedo de expresarte con tu mascota: cada palabra ayuda a crear un lazo más fuerte y lleno de cariño.