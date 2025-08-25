Horóscopo chino del lunes 25 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Rata

Tu inteligencia práctica te ayudará a resolver asuntos pendientes. En lo personal, una conversación traerá alivio y confianza.

Buey

Tu constancia será clave para encarar este lunes con éxito. En el amor, la ternura consolidará tu vínculo.

Tigre

Tu ímpetu te impulsará a asumir nuevos desafíos. En lo sentimental, una actitud audaz renovará la pasión.

Conejo

Un lunes favorable para la colaboración y el trabajo en equipo. En lo personal, buscá momentos de calma para equilibrar tus emociones.

Dragón

Tu liderazgo natural atraerá oportunidades. En lo económico, una propuesta puede abrir un nuevo camino.

Serpiente

Día ideal para la organización y la claridad de ideas. En lo sentimental, una charla sincera te permitirá fortalecer la confianza.

Caballo

Tu vitalidad marcará el ritmo de la jornada. En el amor, una actividad compartida encenderá la conexión.

Cabra

Tu sensibilidad será tu mejor guía para resolver diferencias. En lo personal, dedicar tiempo a lo creativo te traerá bienestar.

Mono

Tu ingenio destacará en el ámbito laboral. En lo personal, una reunión inesperada te dará motivación extra.

Gallo

Tu sentido del orden será muy valorado. En lo sentimental, mostrarse auténtico será la clave para la armonía.

Perro

Tu compromiso será reconocido en tu entorno. En lo personal, un gesto de cariño reforzará la confianza en un vínculo cercano.

Cerdo

Un lunes propicio para iniciar con entusiasmo proyectos personales. En lo sentimental, la dulzura y la alegría marcarán la jornada.