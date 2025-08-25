Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de decisiones importantes

El 2025, guiado por la energía del Año de la Serpiente de Madera, será un período de definiciones y elecciones trascendentes. Algunos signos del horóscopo chino se verán frente a decisiones clave que marcarán un antes y un después en su vida personal, laboral o afectiva. La intuición, la valentía y la estrategia serán las herramientas fundamentales para avanzar con éxito en este nuevo ciclo.

Rata

La Rata deberá confiar en su intuición para dar pasos firmes. El 2025 será el año en el que finalmente se atreva a decidir lo que venía postergando.

Tigre

El Tigre enfrentará elecciones que pondrán a prueba su carácter. Su valentía será la clave para abrirse camino hacia nuevas oportunidades.

Serpiente

La Serpiente, regente del año, vivirá un ciclo de definiciones. Tomar decisiones con calma y estrategia le permitirá salir fortalecida.

Cabra

La Cabra tendrá que elegir entre la seguridad y la innovación. Si se anima a dar un salto de confianza, logrará grandes avances.