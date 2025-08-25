Horóscopo del lunes 25 de agosto de 2025: inicio de semana con energía renovada

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: conversaciones sinceras fortalecen vínculos.

Trabajo: energía ideal para comenzar proyectos postergados.

Salud: canalizá el exceso de energía con actividad física.

Números de la suerte: 1, 14, 20

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: momentos de complicidad en pareja.

Trabajo: tu perseverancia abre nuevas oportunidades laborales.

Salud: dedicá tiempo a la alimentación consciente.

Números de la suerte: 6, 18, 27

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: tu simpatía atrae nuevas conexiones.

Trabajo: posibilidad de acuerdos o reuniones productivas.

Salud: la meditación te ayudará a concentrarte mejor.

Números de la suerte: 3, 11, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: tu sensibilidad te hace más cercano a quienes te rodean.

Trabajo: jornada ideal para organizar y ordenar tareas.

Salud: buena ocasión para iniciar una rutina de autocuidado.

Números de la suerte: 5, 12, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: gestos románticos sorprenden a tu pareja.

Trabajo: tu carisma atrae propuestas interesantes.

Salud: cuidá tu descanso para mantener el rendimiento.

Números de la suerte: 8, 16, 24

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: pequeños detalles generan grandes sonrisas.

Trabajo: tu disciplina será clave para avanzar con éxito.

Salud: caminatas al aire libre renovarán tu energía.

Números de la suerte: 4, 15, 23

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio en relaciones familiares y de pareja.

Trabajo: día positivo para acuerdos laborales.

Salud: el yoga o estiramientos te traerán armonía.

Números de la suerte: 2, 10, 28

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: la intensidad emocional enriquece tus vínculos.

Trabajo: buen día para tomar decisiones financieras.

Salud: relajá tensiones con actividades de disfrute personal.

Números de la suerte: 9, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: encuentros con amigos recargan tu ánimo.

Trabajo: oportunidades para nuevos aprendizajes.

Salud: deportes suaves favorecen tu bienestar.

Números de la suerte: 7, 13, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la serenidad fortalece tu vida en pareja.

Trabajo: tu esfuerzo empieza a mostrar frutos concretos.

Salud: mantené una buena postura al trabajar.

Números de la suerte: 6, 19, 22

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: día propicio para charlas profundas con la pareja.

Trabajo: la creatividad será tu principal aliada.

Salud: actividades nuevas estimulan tu energía mental.

Números de la suerte: 1, 12, 27

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: gestos de ternura fortalecen tus relaciones.

Trabajo: tu intuición guía decisiones acertadas.

Salud: hidratate bien y descansá lo suficiente.

Números de la suerte: 3, 14, 21