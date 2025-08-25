Horóscopo del lunes 25 de agosto de 2025: inicio de semana con energía renovada

astrologia
Horóscopo del lunes 25 de agosto de 2025: inicio de semana con energía renovadaEs un buen día para poner en marcha proyectos, tomar decisiones y ordenar prioridades.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: conversaciones sinceras fortalecen vínculos.
Trabajo: energía ideal para comenzar proyectos postergados.
Salud: canalizá el exceso de energía con actividad física.
Números de la suerte: 1, 14, 20
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: momentos de complicidad en pareja.
Trabajo: tu perseverancia abre nuevas oportunidades laborales.
Salud: dedicá tiempo a la alimentación consciente.
Números de la suerte: 6, 18, 27
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: tu simpatía atrae nuevas conexiones.
Trabajo: posibilidad de acuerdos o reuniones productivas.
Salud: la meditación te ayudará a concentrarte mejor.
Números de la suerte: 3, 11, 29
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: tu sensibilidad te hace más cercano a quienes te rodean.
Trabajo: jornada ideal para organizar y ordenar tareas.
Salud: buena ocasión para iniciar una rutina de autocuidado.
Números de la suerte: 5, 12, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: gestos románticos sorprenden a tu pareja.
Trabajo: tu carisma atrae propuestas interesantes.
Salud: cuidá tu descanso para mantener el rendimiento.
Números de la suerte: 8, 16, 24
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: pequeños detalles generan grandes sonrisas.
Trabajo: tu disciplina será clave para avanzar con éxito.
Salud: caminatas al aire libre renovarán tu energía.
Números de la suerte: 4, 15, 23
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: equilibrio en relaciones familiares y de pareja.
Trabajo: día positivo para acuerdos laborales.
Salud: el yoga o estiramientos te traerán armonía.
Números de la suerte: 2, 10, 28
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: la intensidad emocional enriquece tus vínculos.
Trabajo: buen día para tomar decisiones financieras.
Salud: relajá tensiones con actividades de disfrute personal.
Números de la suerte: 9, 17, 26
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: encuentros con amigos recargan tu ánimo.
Trabajo: oportunidades para nuevos aprendizajes.
Salud: deportes suaves favorecen tu bienestar.
Números de la suerte: 7, 13, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la serenidad fortalece tu vida en pareja.
Trabajo: tu esfuerzo empieza a mostrar frutos concretos.
Salud: mantené una buena postura al trabajar.
Números de la suerte: 6, 19, 22
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: día propicio para charlas profundas con la pareja.
Trabajo: la creatividad será tu principal aliada.
Salud: actividades nuevas estimulan tu energía mental.
Números de la suerte: 1, 12, 27
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: gestos de ternura fortalecen tus relaciones.
Trabajo: tu intuición guía decisiones acertadas.
Salud: hidratate bien y descansá lo suficiente.
Números de la suerte: 3, 14, 21