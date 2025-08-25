Milanesas de berenjenas: el secreto para que queden crocantes y perfectas

Las milanesas de berenjenas son una de las mejores alternativas vegetarianas a las clásicas milanesas de carne. Crujientes por fuera, tiernas por dentro y con un sabor irresistible, se han convertido en un plato cada vez más popular en las mesas argentinas. Además, son una forma práctica y sabrosa de incorporar más vegetales a la dieta sin renunciar a la textura y al sabor que tanto gusta en una buena milanesa.

En esta receta encontrarás el paso a paso para preparar milanesas de berenjenas caseras, con opciones para freírlas o hacerlas al horno, y algunos trucos para que queden perfectas.

Ingredientes

2 berenjenas medianas

2 huevos

1 taza de pan rallado (o panko para mayor crocancia)

1/2 taza de harina de trigo

1 diente de ajo (opcional, finamente picado)

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

Aceite para freír

Rodajas de limón (para acompañar, opcional)

Preparación paso a paso

1. Preparar las berenjenas

Lava bien las berenjenas y córtalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor.

Coloca las rodajas en un colador, espolvorea con sal y déjalas reposar unos 30 minutos. Esto ayudará a eliminar el exceso de agua y a reducir el amargor.

Enjuaga con agua fría y sécalas con papel absorbente antes de empanizar.

2. Preparar los empanizados

Coloca los ingredientes en tres recipientes:

Harina: mezclada con sal y pimienta.

Huevos batidos: puedes sumar ajo picado para un sabor extra.

Pan rallado: mezcla con orégano y pimentón dulce para dar un toque más aromático.

3. Empanizar las berenjenas

Pasa cada rodaja primero por harina, luego por huevo batido y, por último, por pan rallado.

Presiona suavemente para que el empanizado se adhiera bien.

Para un resultado más crujiente, puedes repetir el proceso (doble empanizado).

4. Cocinar las milanesas

Fritas: calienta aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto y fríe las milanesas de a tandas, 3-4 minutos por lado, hasta que estén doradas. Retira sobre papel absorbente.

Al horno (versión más saludable): acomoda las rodajas en una bandeja engrasada y hornea a 200 °C durante 20-25 minutos, girándolas a mitad de cocción.

Cómo servir las milanesas de berenjenas

Estas milanesas se disfrutan mejor recién hechas, acompañadas con rodajas de limón. Combinan a la perfección con:

Ensaladas frescas (tomate, rúcula, lechuga, cebolla morada).

Guarniciones clásicas como puré de papas, arroz o papas fritas.

Sandwiches vegetarianos: colocadas en un pan casero con queso, lechuga y tomate.

Consejos para unas milanesas de berenjenas irresistibles