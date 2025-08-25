Pollo frito crujiente y jugoso: receta fácil para sorprender en casa

El pollo frito es uno de esos platos que logra conquistar todos los paladares. Crujiente por fuera, jugoso por dentro y lleno de sabor, se ha convertido en un clásico que no puede faltar en ninguna mesa. Aunque muchos piensan que es complicado de preparar, con algunos pasos simples y los ingredientes adecuados podés lograr un pollo frito perfecto en tu propia cocina. Esta receta te guiará para que consigas un acabado dorado, crocante y delicioso, ideal para compartir en familia o con amigos.

Ingredientes:

1 kg de muslos y contramuslos de pollo (podés usar otras partes si preferís)

Jugo de 1 limón

2 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de pimentón dulce (opcional picante si te gusta más intenso)

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

Aceite vegetal para freír

Instrucciones:

Marinar el pollo:

Colocá las piezas de pollo en un recipiente con jugo de limón, asegurándote de que queden bien cubiertas. Dejás marinar en la heladera al menos 2 horas; lo ideal es toda la noche para potenciar el sabor.

Preparar la mezcla de harina:

En un tazón grande, combiná la harina con la sal, la pimienta, el pimentón, el ajo en polvo y la cebolla en polvo. Esta mezcla le dará al pollo un acabado crujiente y lleno de sabor.

Empanizar el pollo:

Retirá el pollo del limón y dejá que escurra el exceso. Pasá cada pieza por la mezcla de harina, cubriendo bien todas las partes.

Freír el pollo:

Calentá aceite suficiente en una sartén profunda o freidora a 180?°C. Colocá las piezas de pollo con cuidado, sin amontonarlas. Cociná por tandas si es necesario, durante 12-15 minutos, hasta que estén doradas y alcancen 75?°C en el centro.

Escurrir y servir:

Retirá el pollo del aceite y colocá sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Serví caliente acompañado de tus guarniciones favoritas: puré de papas, ensalada o un buen pan.