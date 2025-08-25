Tarot del colibrí: tiempo de resiliencia y sanación
Carta 1) Reina de copas: amor. Bondad. Sentimientos. Belleza. Equilibrio emocional
Carta 2) Nueve de bastos: cansancio. Heridas. Luchas. Autodefensa. Autoprotección. Resilencia. Valentía.
Carta 3) Dos de bastos: decisión. Planificación. Soltar ataduras para llevar adelante una acción.
Mensaje final:
El tarot tiene como carta central, a una persona en actitud autodefensiva. Su aspecto muestra un gran deterioro, como si literalmente esta persona viniera de una guerra o de muchas luchas que le han provocado heridas, desconfianza y cansancio. No obstante, a pesar de los ataques que ha tenido que enfrentar, sigue en pie y bien alerta. Esta persona es sumamente resilente y ha aprendido a defenderse. Quizás ha sido alguien con mucha pureza y bondad que ha brindado a los demás solo amor y a quien le han pagado muy mal. Se han aprovechado de su buen corazón y ha salido dañada, pero la lección ha sido aprendida y en el presente sabe defenderse, pone mucha atención y cautela antes de ofrecer su amor. La persona está viendo que debe tomar una decisión que la haga más libre, y para ello debe soltar sus ataduras y desarrollar una estrategia que guíe sus acciones, y lo hará. Si bien es bueno protegerse y saber defenderse, ese comportamiento de estar siempre en guardia, en una actitud defensiva permanente, quita paz, libertad y de algún modo produce bloqueos. Pero la persona ya se ha dado cuenta de ello, o está a punto de hacerlo. En poco tiempo más estará planificando una estrategia para ir hacia un lugar mejor, más armónico y para soltar las heridas que la atan al pasado, con el objetivo de sanar y vivir en paz. En buena hora. ¡Qué así sea!