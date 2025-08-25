Torta matera casera: suave, esponjosa y lista en pocos minutos

La torta matera es un clásico de la repostería argentina que nunca pasa de moda. Su textura suave y esponjosa, junto con un sabor delicado, la convierten en la compañía ideal para una ronda de mates, un café con leche o una merienda en familia. Con ingredientes simples y económicos que seguramente ya tenés en tu cocina, podés preparar esta receta casera en pocos pasos y disfrutar de un aroma irresistible recién salido del horno.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Milanesas de berenjenas: el secreto para que queden crocantes y perfectas

3 huevos

200 g de azúcar

200 ml de leche

200 ml de aceite de girasol

300 g de harina 0000

1 cucharada de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Preparación paso a paso

1. Precalentar el horno y preparar el molde

Encendé el horno a 180 °C y engrasá un molde de 24 cm de diámetro con manteca y harina para que la torta no se pegue.

2. Batir los ingredientes húmedos

En un bol grande, batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y clara. Sumá la leche, el aceite y la esencia de vainilla, integrando bien.

3. Incorporar los secos

Tamizá la harina junto con el polvo de hornear y agregalos de a poco a la mezcla, con movimientos envolventes para conservar el aireado de la preparación. Añadí la ralladura de limón.

4. Hornear

Volcá la preparación en el molde y llevá al horno durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

5. Dejar enfriar y decorar

Una vez lista, dejala reposar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Podés espolvorearla con azúcar impalpable o decorarla con un glaseado liviano.

Consejos para una torta matera perfecta

Variedad de sabores: probá reemplazar la ralladura de limón por naranja para un aroma distinto.

Más jugosa: agregá cubitos de manzana, pera o pasas de uva a la mezcla.

Conservación: guardala en un recipiente hermético; se mantiene fresca y esponjosa hasta 3 días.

Para un toque diferente: acompañala con dulce de leche o mermelada casera.