Torta matera casera: suave, esponjosa y lista en pocos minutos

Cocina
Torta matera casera: suave, esponjosa y lista en pocos minutosCon ingredientes básicos y un paso a paso sencillo, aprendé a preparar una versión casera, suave y esponjosa, que conquista a todos.
La torta matera es un clásico de la repostería argentina que nunca pasa de moda. Su textura suave y esponjosa, junto con un sabor delicado, la convierten en la compañía ideal para una ronda de mates, un café con leche o una merienda en familia. Con ingredientes simples y económicos que seguramente ya tenés en tu cocina, podés preparar esta receta casera en pocos pasos y disfrutar de un aroma irresistible recién salido del horno.
Ingredientes
- 3 huevos
- 200 g de azúcar
- 200 ml de leche
- 200 ml de aceite de girasol
- 300 g de harina 0000
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- Azúcar impalpable para decorar (opcional)
Preparación paso a paso
1. Precalentar el horno y preparar el molde
Encendé el horno a 180 °C y engrasá un molde de 24 cm de diámetro con manteca y harina para que la torta no se pegue.
2. Batir los ingredientes húmedos
En un bol grande, batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y clara. Sumá la leche, el aceite y la esencia de vainilla, integrando bien.
3. Incorporar los secos
Tamizá la harina junto con el polvo de hornear y agregalos de a poco a la mezcla, con movimientos envolventes para conservar el aireado de la preparación. Añadí la ralladura de limón.
4. Hornear
Volcá la preparación en el molde y llevá al horno durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
5. Dejar enfriar y decorar
Una vez lista, dejala reposar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Podés espolvorearla con azúcar impalpable o decorarla con un glaseado liviano.
Consejos para una torta matera perfecta
Variedad de sabores: probá reemplazar la ralladura de limón por naranja para un aroma distinto.
Más jugosa: agregá cubitos de manzana, pera o pasas de uva a la mezcla.
Conservación: guardala en un recipiente hermético; se mantiene fresca y esponjosa hasta 3 días.
Para un toque diferente: acompañala con dulce de leche o mermelada casera.