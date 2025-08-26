cocina

Empanadas cordobesas: cómo preparar el clásico sabor de Córdoba en tu casa

Descubrí cómo hacer las auténticas empanadas cordobesas, con su relleno jugoso y su masa crujiente, ideales para compartir en familia o con amigos.
martes, 26 de agosto de 2025 · 11:12

Las empanadas cordobesas son mucho más que un plato típico: son un símbolo de la tradición culinaria de la provincia. Su combinación de carne, verduras, aceitunas y pasas de uva conquista a locales y visitantes, y su preparación en casa permite disfrutar de la verdadera esencia de la cocina cordobesa. Aquí te enseñamos cómo elaborarlas de manera sencilla y con resultados deliciosos.

Ingredientes:

  • 500 g de carne picada
  • 2 cebollas grandes
  • 2 pimientos rojos
  • Aceitunas verdes
  • Pasas de uva
  • Comino
  • Pimentón
  • Sal y pimienta al gusto
  • Masa para empanadas (casera o comprada)
  • Aceite vegetal

Preparación paso a paso:

Preparación de los ingredientes
Pelá y picá finamente las cebollas. Lavá y cortá los pimientos en cubos pequeños. Picá las aceitunas verdes en rodajas y remojá las pasas en agua caliente para suavizarlas.

Sofreír las verduras
En una sartén grande con un poco de aceite, cociná las cebollas y los pimientos hasta que estén tiernos y dorados.

Cocinar la carne
Incorporá la carne picada y condimentá con comino, pimentón, sal y pimienta. Cociná hasta que la carne esté dorada y completamente cocida.

Agregar aceitunas y pasas
Sumá las aceitunas y las pasas, mezclando bien para que los sabores se integren.

Rellenar las empanadas
Estirá la masa sobre una superficie plana y colocá una porción de relleno en el centro de cada círculo de masa.

Cerrar y sellar
Doblá la masa formando una media luna y sellá los bordes con un tenedor o con repulgue.

Hornear
Precalentá el horno a 180°C y cociná las empanadas durante 20-25 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.

Disfrutá de tus empanadas cordobesas acompañadas de un buen vino o con tus bebidas favoritas. Cada bocado combina la tradición con la frescura de los ingredientes, ofreciendo un auténtico viaje culinario a Córdoba sin salir de casa.

