Empanadas cordobesas: cómo preparar el clásico sabor de Córdoba en tu casa

Empanadas cordobesas: cómo preparar el clásico sabor de Córdoba en tu casaDescubrí cómo hacer las auténticas empanadas cordobesas, con su relleno jugoso y su masa crujiente, ideales para compartir en familia o con amigos.
Las empanadas cordobesas son mucho más que un plato típico: son un símbolo de la tradición culinaria de la provincia. Su combinación de carne, verduras, aceitunas y pasas de uva conquista a locales y visitantes, y su preparación en casa permite disfrutar de la verdadera esencia de la cocina cordobesa. Aquí te enseñamos cómo elaborarlas de manera sencilla y con resultados deliciosos.
Ingredientes:
- 500 g de carne picada
- 2 cebollas grandes
- 2 pimientos rojos
- Aceitunas verdes
- Pasas de uva
- Comino
- Pimentón
- Sal y pimienta al gusto
- Masa para empanadas (casera o comprada)
- Aceite vegetal
Preparación paso a paso:
Preparación de los ingredientes
Pelá y picá finamente las cebollas. Lavá y cortá los pimientos en cubos pequeños. Picá las aceitunas verdes en rodajas y remojá las pasas en agua caliente para suavizarlas.
Sofreír las verduras
En una sartén grande con un poco de aceite, cociná las cebollas y los pimientos hasta que estén tiernos y dorados.
Cocinar la carne
Incorporá la carne picada y condimentá con comino, pimentón, sal y pimienta. Cociná hasta que la carne esté dorada y completamente cocida.
Agregar aceitunas y pasas
Sumá las aceitunas y las pasas, mezclando bien para que los sabores se integren.
Rellenar las empanadas
Estirá la masa sobre una superficie plana y colocá una porción de relleno en el centro de cada círculo de masa.
Cerrar y sellar
Doblá la masa formando una media luna y sellá los bordes con un tenedor o con repulgue.
Hornear
Precalentá el horno a 180°C y cociná las empanadas durante 20-25 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
Disfrutá de tus empanadas cordobesas acompañadas de un buen vino o con tus bebidas favoritas. Cada bocado combina la tradición con la frescura de los ingredientes, ofreciendo un auténtico viaje culinario a Córdoba sin salir de casa.