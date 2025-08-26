El 2025, marcado por la energía del Año de la Serpiente de Madera, será un ciclo de innovación y adaptación a los nuevos tiempos. Algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente favorecidos para incorporar herramientas digitales, aprender sobre tecnología y usarla como un motor de crecimiento tanto en lo laboral como en lo personal. Será un año para animarse a lo nuevo y aprovechar el impulso de la era digital.

Rata

La Rata tendrá un 2025 ideal para modernizarse. Su curiosidad la llevará a dominar nuevas plataformas y a destacar en entornos digitales.

Tigre

El Tigre encontrará oportunidades laborales y personales ligadas a la tecnología. Innovar y animarse a lo nuevo será la clave de su éxito.

Mono

El Mono brillará por su ingenio en el mundo digital. Será un año propicio para proyectos tecnológicos, redes sociales o emprendimientos online.

Dragón

El Dragón sabrá aprovechar los avances tecnológicos para expandirse. Su capacidad de liderazgo lo pondrá al frente de proyectos innovadores.