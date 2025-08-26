Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de cambios emocionales

El 2025, bajo la influencia del Año de la Serpiente de Madera, será un período de profundos movimientos emocionales. Algunos signos del horóscopo chino estarán más conectados con sus sentimientos y vivirán procesos de introspección que les permitirán sanar, transformar vínculos y alcanzar una mayor armonía interior. Será un ciclo ideal para escucharse a uno mismo y abrirse a nuevas formas de bienestar emocional.

Conejo

El Conejo vivirá un año en el que la sensibilidad será protagonista. Sus emociones lo guiarán a tomar decisiones más auténticas en su vida personal.

Caballo

El Caballo experimentará altibajos emocionales que lo llevarán a replantear vínculos y prioridades. Con equilibrio, logrará fortalecer su interior.

Mono

El Mono sentirá la necesidad de conectar más con su mundo emocional. La introspección será clave para comprenderse mejor y mejorar sus relaciones.

Cerdo

El Cerdo encontrará serenidad a lo largo del año. Dejará atrás viejas tensiones y aprenderá a vivir con mayor armonía emocional.