Horóscopo del martes 26 de agosto de 2025: día para enfocarse en los vínculos y proyectos

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: apertura al diálogo con tu pareja o familia.

Trabajo: tu iniciativa te permite liderar con éxito.

Salud: dedicá tiempo a liberar tensiones con ejercicio.

Números de la suerte: 4, 15, 29

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: gestos simples fortalecen tus relaciones.

Trabajo: momento favorable para acuerdos financieros.

Salud: cuidá tu alimentación, especialmente hoy.

Números de la suerte: 7, 18, 23

Noticias Relacionadas Los signos del zodíaco que se caracterizan por su ingenuidad y naturaleza pacífica

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: conversaciones fluyen con naturalidad.

Trabajo: nuevas ideas surgen en reuniones o debates.

Salud: actividades creativas relajan tu mente.

Números de la suerte: 2, 14, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: tu sensibilidad aporta ternura y comprensión.

Trabajo: la paciencia será tu mayor herramienta hoy.

Salud: cuidá el descanso y la hidratación.

Números de la suerte: 5, 11, 26

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: momento propicio para gestos románticos.

Trabajo: tu determinación abre nuevas oportunidades.

Salud: caminatas cortas revitalizan tu energía.

Números de la suerte: 9, 17, 21

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: pequeños detalles mantienen viva la conexión.

Trabajo: ordená prioridades para avanzar con mayor claridad.

Salud: evitá la sobrecarga mental con pausas activas.

Números de la suerte: 6, 19, 25

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: día ideal para reconciliaciones y acuerdos.

Trabajo: tu diplomacia ayuda a cerrar tratos importantes.

Salud: buscá actividades que te devuelvan equilibrio.

Números de la suerte: 3, 16, 30

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: intensidad en los vínculos, evitá discusiones innecesarias.

Trabajo: decisión clave en lo económico o profesional.

Salud: prestá atención a tu respiración y relajación.

Números de la suerte: 8, 13, 24

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: encuentros sociales traen alegría inesperada.

Trabajo: aprendés algo nuevo que te será muy útil.

Salud: buen momento para iniciar actividad deportiva.

Números de la suerte: 1, 20, 28

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la paciencia fortalece tu relación.

Trabajo: se abren puertas gracias a tu esfuerzo constante.

Salud: mantené una rutina ordenada para sentirte mejor.

Números de la suerte: 5, 12, 27

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: la comunicación fluida genera mayor conexión.

Trabajo: la creatividad impulsa proyectos innovadores.

Salud: explorá actividades nuevas para motivarte.

Números de la suerte: 10, 18, 22

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: la ternura será tu mayor fortaleza emocional.

Trabajo: tu intuición detecta oportunidades ocultas.

Salud: cuidá el descanso para mantener claridad mental.

Números de la suerte: 7, 14, 19