Los astros revelan qué comidas disfruta cada signo del zodíaco

La astrología no solo habla de personalidad y destino, también ofrece guiños curiosos sobre los gustos gastronómicos de cada signo. A continuación, un repaso de los platos y sabores que mejor se asocian con cada uno.

Aries: Prefiere comidas picantes y energéticas, como guisos condimentados, carnes rojas o comidas rápidas que le permitan no perder tiempo.

Tauro: Amante de la buena mesa, se inclina por platos tradicionales y sabrosos: pastas caseras, asados, quesos y postres cremosos.

Géminis: Curioso y cambiante, disfruta del picoteo: tapas, finger food, sándwiches y comidas que pueda compartir en movimiento.

Cáncer: Nostálgico y hogareño, encuentra placer en comidas caseras como guisos, sopas, tartas y postres típicos de la infancia.

Leo: Busca lo vistoso y contundente: banquetes, carnes al horno, comidas exóticas y platos que luzcan en la mesa.

Virgo: Prefiere lo saludable y ordenado: ensaladas, platos vegetarianos, cereales, infusiones y menús equilibrados.

Libra: Amante de lo estético y refinado, disfruta de sushi, tablas de quesos, vinos, postres delicados y cocina gourmet.

Escorpio: Intensos en todo, prefieren sabores fuertes: comidas especiadas, chocolates amargos, mariscos y tragos intensos.

Sagitario: Aventurero, disfruta la cocina internacional: curry, tacos, kebabs, paellas y platos que lo hagan viajar con el paladar.

Capricornio: Se inclina por lo clásico y austero: carnes al horno, guisos sencillos, comidas de campo y sabores tradicionales.

Acuario: Original y curioso, apuesta por lo distinto: comida vegana, fusión, innovaciones gastronómicas o combinaciones poco comunes.

Piscis: Romántico y soñador, se siente atraído por los mariscos, pastas suaves, postres dulces, chocolates y bebidas aromáticas.

La mesa, al igual que el cielo, refleja la diversidad de estilos y preferencias que marcan a cada signo. Y aunque siempre habrá excepciones, los astros parecen tener también un lugar reservado en el paladar.