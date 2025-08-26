Tarot del colibrí: pasión y proyecto colectivo

Carta 1) Caballero de bastos: iniciativa. Acción. Energía. Pasión. Entusiasmo.

Carta 2) Ocho de bastos: comunicación. Acciones rápidas. Velocidad. Noticias.

Carta 3) Tres de oros: trabajo en equipo. Colaboración. Aportar para un fin común.



Mensaje final:

Un mensaje muy lindo trae hoy el tarot para quienes resuenen con él. Alguien toma la iniciativa de concretar algo que desea para su vida. Para cada quien ese algo puede ser diferente: un proyecto, un estudio, una sociedad, una amistad, una pareja, un viaje, etc.y lo hace con mucha pasión, energía y entusiasmo. La persona toma la iniciativa y realiza acciones y comunicaciones veloces, rapidísimas. Sea lo que sea, estos movimientos no se demoran. Llegan ya, y serán muy positivos, porque este alguien que los hará trae la intención de trabajar en equipo, de escuchar los consejos de los demás y de aunar esfuerzos por un bien común. Hay mucho fuego y acción en esta tirada y la persona está pensando que lo que quiere hacer necesita de otros, piensa en un proyecto colectivo del cual todos saldrán beneficiados.

