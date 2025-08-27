Ceviche: receta fácil para preparar en casa

El ceviche es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía latinoamericana, especialmente en Perú, donde es considerado Patrimonio Cultural. Esta receta combina pescado fresco con jugo de limón, cebolla morada y ají, creando un sabor refrescante y delicioso. Aprende a preparar un ceviche clásico en casa con esta receta fácil y rápida.

Ingredientes

500 g de pescado blanco fresco (merluza, corvina o lenguado)

10 limones

1 cebolla morada

1 ají limo o chile rojo

1 ramita de cilantro

1 diente de ajo (opcional)

Sal y pimienta al gusto

1 batata cocida (opcional, para acompañar)

Choclo desgranado o en rodajas (opcional, para acompañar)

Preparación

Cortar el pescado: Lava bien el pescado y córtalo en cubos de aproximadamente 1 cm. Colócalo en un recipiente de vidrio o cerámica.

Agregar el limón: Exprime los limones y vierte el jugo sobre el pescado. Asegúrate de que quede bien cubierto. Deja reposar por unos 10 minutos para que el pescado se "cocine" en la acidez del limón.

Añadir la cebolla y el ají: Corta la cebolla morada en juliana fina y el ají en rodajas. Agrega ambos al recipiente junto con el pescado.

Incorporar los condimentos: Pica finamente el cilantro y agrégalo a la mezcla. Si deseas, puedes machacar un diente de ajo y añadirlo para un sabor más intenso. Salpimenta al gusto.

Mezclar y servir: Remueve bien los ingredientes para que los sabores se integren. Sirve el ceviche acompañado de rodajas de batata cocida y choclo si lo deseas.

Consejos

Usa pescado fresco de alta calidad para evitar riesgos de contaminación.

No dejes el pescado marinar demasiado tiempo para que no se vuelva gomoso.

Si prefieres un toque más picante, puedes añadir más ají o chile.