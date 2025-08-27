Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de viajes interiores y autoconocimiento

El 2025, bajo la influencia del Año de la Serpiente de Madera, será un período ideal para detenerse, mirar hacia adentro y trabajar en el crecimiento personal. Algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente favorecidos para iniciar un proceso de autoconocimiento, sanar heridas emocionales y fortalecer su bienestar interior. Será un ciclo para escuchar al corazón y reencontrarse con la propia esencia.

Conejo

El Conejo vivirá un año en el que la introspección será clave. Buscará momentos de calma para reflexionar y dar sentido a sus emociones.

Serpiente

La Serpiente, regente del 2025, tendrá un ciclo ideal para profundizar en su mundo interior. La meditación y la conexión espiritual le brindarán claridad.

Cabra

La Cabra encontrará en 2025 la oportunidad de trabajar en su equilibrio emocional. Terapias o actividades creativas le permitirán crecer en lo personal.

Cerdo

El Cerdo atravesará un año de sanación interna. Dejar atrás cargas del pasado le abrirá el camino hacia una vida más plena y auténtica.